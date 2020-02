Flugzeugunglück in Istanbul: Maschine bei Landung in drei Teile zerbrochen - Video zeigt dramatische Szenen

Von der Landebahn abgekommen

+ © AFP / MUHAMMED DEMIR Die Maschine am Istanbuler Flughafen Sabiha Gökcen ist in zwei Teile zerbrochen. © AFP / MUHAMMED DEMIR

In der Türkei ist ein Flugzeug bei der Landung verunglückt. Fernsehbilder zeigten, wie die Maschine an einem Istanbuler Flughafen in drei Teile zerbrach.

In Istanbul ist ein Flugzeug bei der Landung verunglückt .

bei der Landung . Der vordere Teil ist Bildern vom Unfallort zufolge in drei Teile zerbrochen .

ist Bildern vom Unfallort zufolge in . Es soll aber laut ersten Angaben keine Toten geben.

Istanbul - In Istanbul hat sich am Mittwochabend ein Flugzeugunglück ereignet. Am dortigen Flughafen Sabiha Gökcen ist ein Flugzeug von der Landebahn abgekommen und hat Feuer gefangen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Das Verkehrsministerium teilte mit, dass es keine Todesopfer gegeben habe. Demnach waren 177 Passagiere an Bord.

Istanbul: Flugzeug der Fluggesellschaft Pegasus bei Landung verunglückt

Wie der staatliche Sender TRT berichtete, handele es sich um eine Maschine der Fluggesellschaft Pegasus. Auf Fernsehbildern war zu sehen, dass der vordere Teil der Maschine auseinandergerissen ist. TRT zufolge war sie in drei Teile zerbrochen. Die Bilder zeigten, wie Passagiere über eine Tragfläche nach draußen kletterten. Auch bei Twitter waren bereits kurz nach dem Unglück erste Videoaufnahmen von der Unfallstelle zu sehen.

In #Istanbul Sabiha Gökcen Flughafen ist ein Flugzeug der #Pegasus Airlines von der Landebahn abgekommen. Das Flugzeug wurde in zwei geteilt und ist beschädigt. Passagiere werden derzeit evakuiert. pic.twitter.com/IjdgedAJ1n — EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) February 5, 2020

Der betroffene Flughafen sei nach dem Unfall für weitere Flüge zunächst geschlossen worden, berichteten Medien. Flüge würden zum großen, neuen Istanbul-Flughafen umgeleitet.

Auch in Madrid musste kürzlich ein Flugzeug eine Notlandung durchführen. In diesem Fall war eine Boeing betroffen.