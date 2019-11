Irgendwas stimmt nicht! Dieses vermeintliche Festival-Foto macht seit Jahren viele verrückt

Sehen Sie es auch?

Dieses Foto könnte bei so manchen Festival-Gängern einen kurzen Moment der Sehnsucht hervorrufen - und das, obwohl diese Aufnahme nicht mal auf einem Festival gemacht wurde. Entdecken Sie, was das Bild tatsächlich zeigt?

Dieses Foto macht das Netz verrückt: Es scheint wie ein Schnappschuss eines perfekten Festival-Moments. Ein Konzert spät am Abend, vermutlich tritt gerade einer der Headliner auf. Die tobende Menge steht vor einer großen, beleuchteten Bühne - die Flutlichter auf das Publikum gerichtet. Doch beim genaueren Hinsehen fällt auf: Das Foto zeigt weder eine Bühne, noch Menschen, die das Wochenende ihres Lebens feiern. In Wirklichkeit ist nämlich kein einziger Mensch auf diesem Foto.

Der Twitter-User Tom veröffentlichte dieses Bild bereits vor mehreren Jahren - in kürzester Zeit wurde es fast 50.000 Mal geteilt. Unter anderem auch The Sun berichtete über die optische Täuschung, denn diese hat es wirklich in sich. Ein User kommentiert unter das vermeintliche Festival-Foto: „Ich liebe es. Zuerst musste ich aber mal ins Bild zoomen.“ Betrachter des Bildes stellen die wildesten Theorien auf, wo die Aufnahme geschossen wurde - vielleicht auf dem legendären Glastonbury-Festival in England oder doch eher auf einem Konzerts des DJs Avicii?

Vorsicht Spoiler - wer selbst noch etwas rätseln möchte, sollte hier einen Lese-Stopp einbauen.

Kein Glastonbury und auch kein Avicii: Das „Publikum“ ist tatsächlich Baumwolle. Die riesige Bühne ein Mähdrescher, der nachts durch das Feld fährt. Jetzt mal Hand aufs Herz, haben Sie es erkannt?

Zwischen den vielen Kommentaren, in denen User ihre Verwirrung mitteilen, lässt sich auch eine kreative Verarbeitung des Fotos entdecken. Auch wenn das Foto eigentlich kein Festival abbildet, kann es ja doch noch ein Festival werden: Die Nutzerin erstellte ein fake „Hipster-Musikfestival-Poster“. Und wer soll da auftreten? Bands, deren Namen ein bisschen überarbeitet wurden. So wurde aus „Joy Division“ etwa „Soy Division“, die Band „The Postal Service“ wurde kurzerhand zu „The Compostal Service“ umbenannt, und auch „Radiobread“ (ursprünglich mal Radiohead) sollen auf dem „Cultivella“ in Los Angeles auf der Bühne performen.

