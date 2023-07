Instagram Reels: Neue Funktionen und Verbesserungen für eine kreativere Videoerstellung

Von: Henning Rosenstengel

Instagram hat den Prozess der Erstellung von Reels weiter optimiert, um Nutzern die Möglichkeit zu geben, noch kreativere Kurzvideos zu erstellen. Mit einem verbesserten Vorlagenprozess und neuen Elementen können Nutzer jetzt spielend leicht beeindruckende Reels erstellen. Dieser Artikel beleuchtet die jüngsten Verbesserungen und zeigt, wie Sie diese nutzen können, um Ihre Instagram Reels auf das nächste Level zu heben.

Verbesserter Vorlagenprozess für Instagram Reels

Instagram hat einen verbesserten Vorlagenprozess eingeführt, der es Nutzern ermöglicht, Reels-Vorlagen aus verschiedenen Kategorien zu durchsuchen und zu entdecken. Die Vorlagen sind nach „Empfohlen“, „Trends“ und den zuvor vom Nutzer gespeicherten Kategorien geordnet. Diese Optimierung soll Nutzern dabei helfen, Trends und Formate zu entdecken und so effektivere Videoansätze zu entwickeln.

Wie Sie die neuen Verbesserungen in Ihren Reels einsetzen können. © Jakub Porzycki via www.imago-images.de

Zugang zum Reels-Vorlagen-Prozess

Nutzer können auf den Reels-Vorlagen-Prozess zugreifen, indem sie auf der Startseite auf die Schaltfläche „Erstellen“ und dann auf „Reel“ tippen. Anschließend müssen sie auf das Bild in der unteren Ecke des Bildschirms klicken, um die Kameragalerie zu öffnen und dann auf „Vorlagen“ navigieren. Der Vorlagen-Browser kann auch gefunden werden, indem sie auf der Registerkarte „Reels“ auf das Kamerasymbol tippen.

Text und Übergänge: Verbesserung der Reels mit wenigen Klicks

Instagram verbessert den Vorlagenbearbeitungsprozess weiterhin mit neuen Elementen. Wenn Nutzer ein Reel mithilfe einer Vorlage erstellen, werden Ton, Anzahl der Clips, Dauer der Clips und AR-Effekte automatisch hinzugefügt. In den kommenden Wochen wird Instagram damit beginnen, automatisch Text und Übergänge hinzuzufügen, die in dem Original-Reel verwendet wurden.

Individualisierung von Reels

Die einzelnen Elemente sind individuell anpassbar, sodass Nutzer ihr Reel problemlos nach ihren Wünschen gestalten können. Diese Aktualisierungen ergänzen den bestehenden Reels-Vorlagenprozess, der es Creatorn ermöglicht, beliebte Clips zu reproduzieren, indem sie auf die Schaltfläche „Vorlage verwenden“ tippen.

Nutzung von Reels-Vorlagen beim Scrollen durch Videos

Wenn Nutzer ein Reel beim normalen Scrollen entdecken und den Stil dieses Videos gerne adaptieren möchten, können sie das seit einiger Zeit bereits problemlos machen. Sie können auf die Schaltfläche „Vorlage verwenden“ tippen, um zu beginnen. Darüber hinaus können sie auch erkunden, wie andere Nutzer ihre favorisierten Reels-Vorlagen verwendet haben, indem sie auf die Schaltfläche „Vorlage von“ im Reel tippen.

Das neue Reels 2.0 © Instagram / Announcements

Wie individuell sollten Reels sein?

Die Funktion „Vorlage verwenden“ kann Creatorn Inspiration bei der Erstellung von Reels verschaffen. Möchten sich Reels-Ersteller jedoch von der Masse abheben, lohnt es sich, originäre Inhalte zu erstellen statt nur von anderen abzukupfern. Denn oft fallen die kreativsten und innovativsten Kurzvideos unter all den Clips auf der jeweiligen Social-Plattform am meisten auf, also die, die einen einzigartigen Dreh, eine interessante Story oder ein neues Format aufweisen. Schauen Sie für Updates regelmäßig in unseren Live-Ticker.