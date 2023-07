„Joesthetics“ ist tot: Fitness-Star Jo Lindner (30) aus Bayern stirbt überraschend

Von: Felix Herz

Der Fitness-Influencer Jo Lindner aus Cham ist an einem Aneurysma gestorben. Das teilte seine Freundin auf Instagram mit. © Christian Ohde / IMAGO

Trauer um Fitness-Star aus Bayern: Jo Lindner alias „Joesthetics“ ist tot. Das teilte seine Freundin auf Instagram mit. Er starb an einem Aneurysma.

Cham – Der Fitness-Star Johannes Lindner, vor allem Jo Lindner genannt, ist tot. Das bestätigten sein Kumpel Noel Deyzel und seine Freundin Nicha jeweils auf Instagram.

Trauer um „Joesthetics“: Jo Lindner mit 30 Jahren verstorben

Jo Lindner hatte seinen Traum als Fitness-Influencer gelebt. Mehr als acht Millionen Menschen folgten ihm auf Instagram, wo er als „Joesthetics“ Fitness-Ratschläge gab und seinen Alltag mit seinen Followern teilte. Auch auf YouTube hatte der aus Cham in Bayern stammende Social-Media-Star mehr als eine Million Abonnenten.

Am Samstag, 1. Juli, hat sein Bodybuilder-Freund Noel Deyzel den Tod von Jo Lindner öffentlich gemacht. „Rest in peace Jo. I love you man“, schrieb er zu einem Bild der beiden auf Instagram. Wenig später veröffentlichte auch seine Freundin Nicha einen Post zu seinem Tod. „Jo ist jetzt am besten Ort. Er ist gestern an einem Aneurysma gestorben.“ Er habe schon vor ein paar Tagen über Nackenschmerzen geklagt, so Nicha.

Jo Lindner mit 30 gestorben: Fitness-Influencer lebte in Bangkok

Bereits im Jahr 2014 begann Jo Lindner seinen Weg als Bodybuilder auf Instagram zu teilen. Direkt auf Englisch – vom Profil her war kaum zu erkennen, dass er Deutscher war. Mit vielen Posts und beeindruckenden Bildern stieg er zum Fitness-Influencer auf, mit mehr als acht Millionen Followern hatte er einen Platz in den Top 10 der meistgefolgten Deutschen. Schon seit Längerem lebte Jo in Bangkok, teilte dort seine Erfahrungen aus dem Fitness-Studio.

„Ich war bei ihm im Zimmer“, schreibt sie auf Instagram. Sie seien kuschelnd im Bett gelegen, berichtet Nicha vom Todestag ihres Freundes. Sie hätten nur gewartet, um Noel um 16 Uhr im Fitness-Studio zu treffen. Er sei in ihren Armen gelegen, so Nicha, die anschließend betont, was für ein unglaublicher Mensch Jo war. Er sei süß, nett, loyal, stark, schlau und fleißig gewesen, jemand, der an jeden glaubte.

Auf Instagram trauern seine Fans auf seiner und Nichas Seite. In zahlreichen Kommentaren drücken sie ihre Bestürzung über den Tod des 30-Jährigen aus. „Ich kann es immer noch nicht glauben“, ist da zu lesen, und „wir werden dich vermissen“. Auch viele andere Instagram-Stars kommentierten seinen letzten Post mit Trauerbekundungen und Abschiedsworten. (fhz)

