Inhalation statt Spritze? China verkündet Corona-Impfstoff zum Einatmen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Forschung zum Corona-Virus läuft auf Hochtouren. Einen Durchbruch bei Impfstoffen soll es nun in China gegeben haben: Es geht um die Darreichungsform.

Shanghai – Die Forschung macht im Kampf gegen die Corona-Pandemie im Eiltempo Fortschritte: In kaum ein anderes Gebiet der Wissenschaft wird derzeit wohl so viel Geld gesteckt, wie in die Erforschung des Corona-Virus. Auch zu Corona-Impfungen und Medikamenten wird mit Hochdruck geforscht. Dabei geht es um die Wirksamkeit der Vakzine gegen neue Virusvarianten wie derzeit etwa Omikron BA.4.6 und um Mittel gegen akute Infektionen – aber auch um die Darreichungsform der Impfstoffe. In China soll nun eine neue Form der Verabreichung erprobt werden: Ein Corona-Impfstoff zum Inhalieren.

Corona-Impfung zum Inhalieren: China erprobt Booster-Impfung zum Einatmen

Jedem, der es nicht so mit Nadeln hat, sich aber dennoch gegen das Corona-Virus boostern lassen möchte, könnte möglicherweise bald eine Reise in die Volksrepublik China ans Herz gelegt werden: Langsam einatmen, fünf Sekunden die Luft anhalten – und fertig ist die Booster-Impfung, so heißt es. Geht es nach chinesischen Staatsmedien gibt es nun eine Corona-Impfung zum Inhalieren, wie unter anderem die Tagesschau berichtet. Unabhängige klinische Studien zur Wirksamkeit sind allerdings bisher nicht bekannt. In Europa hatte die EMA erst kürzlich den Weg für Baby-Impfstoffe freigemacht.

Es gibt neue Corona-Impfstoffe, die auf Omikron angepasst sind – auch in Niedersachsen können sie bald verimpft werden. © Lobeca/imago

Das chinesische Vakzin zum Inhalieren stammt aus dem Hause Cansino Biologics. Die Zulassung soll bereits im September erfolgt sein. Grundsätzlich soll es sich bei dem Mittel nicht um ein gänzlich neues Vakzin handeln, sondern vielmehr um die Aerosol-Variante eines bereits auf dem Markt befindlichen Impfstoffs. Während es laut Nachrichtenagentur AFP zwar bisher an unabhängigen Studien zur Wirksamkeit mangelt, wurden auch in anderen Ländern, wie Ungarn oder Mexiko, klinische Tests durchgeführt. In Deutschland fragen sich derweil viele, für wen die fünfte Impfung überhaupt sinnvoll ist.

Corona-Impfung: Nasensprays und Inhalationen – was sie gemeinsam haben

Die neue chinesische Corona-Impfung zum Einatmen wird als Booster-Impfung angeboten. Konkret geht es dabei darum, die Virusabwehr in Mund und Rachen zu stärken, weitere Tröpfchen sollen das Virus im Körper abwehren, bevor es die Atemwege erreichen kann.

Eine Immunisierung über die Schleimhäute in Mund und Nase verfolgen mehrere Forschungsprojekte derzeit: Weltweit soll es mehr als hundert Studien dazu geben, die sich jedoch offenbar in großen Teilen in frühen Entwicklungsstadien befinden. Orale und nasale Verabreichungsformen könnten für all diejenigen ein Anreiz sein, die Angst vor Spritzen haben.

Den Ansatz der Immunisierung über den Schleimhauttrakt teilt die chinesische Booster-Impfung auch mit Präparaten wie Nasensprays oder Tropfen. Erst kürzlich war in Indien eine Nasenspray-Impfung zugelassen worden. Nasenspray-Impfungen sollen unter anderem den Vorteil besitzen, besonders günstig zu sein. Die Fortschritte der Wissenschaft entfalten noch breitere Wirkung, als gedacht: Auch für den Kampf gegen Krebs sind die Erkenntnisse aus der Corona-Forschung aufschlussreich.

Rückschlag bei Corona-Impfung: AstraZeneca Nasenspray-Impfstoff in Tests durchgefallen

Ein Forschungsprojekt zur Nasenspray-Impfung aus dem Hause AstraZeneca brachte zuletzt keinen durchschlagenden Erfolg – im Gegenteil: In einem ersten Test scheiterte das Produkt des Herstellers. Üblich sind drei Testphasen. AstraZeneca erklärte, das Vakzin in dieser Form nicht weiterzuentwickeln.

Nach Tests an 130 Testpersonen waren die Ergebnisse zu der Corona-Impfung ernüchternd ausgefallen: Bei der Testgruppe hatten sich nach einer Dosis der Nasenspray-Impfung nahezu keine Antikörper auf der Schleimhaut nachweisen lassen können, so die Forscher. Eine zweite Dosis brachte in der Folge zwar etwas bessere Ergebnisse, blieb jedoch ebenfalls deutlich hinter den Erwartungen zurück. Nur bei einer kleinen Zahl der Testpersonen konnte eine Wirkung ausgemacht werden. Insgesamt blieb die Immunreaktion zu schwach.