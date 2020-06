Indien: Studentin klettert für bessere Internetverbindung auf das Dach - dann bekommt sie unerwartet Hilfe

In der Corona-Krise

Für eine bessere Internetverbindung und um weiter für die Uni zu lernen, musste eine Studentin auf das Dach ihres Hauses steigen. Doch dann erhielt sie unerwartet Hilfe.

In der Corona-Krise* findet vieles digital statt.

Indien - In der Corona-Krise läuft alles etwas anders ab als gewohnt. So auch für Namitha, eine Studentin aus Indien. Doch für sie bedeuteten die Online-Kurse an ihrer Universität eine besondere Herausforderung, denn die Internetverbindung in ihrer Wohngegend war so schlecht, dass sie nur schwer an ihren Vorlesungen teilnehmen konnte. Eine ungewöhnlicher Einfall brachte die Lösung.

Indien: Studentin steigt für bessere Internetverbindung auf das Dach ihres Hauses

Manche lernen am Schreibtisch, andere im Bett oder auf der Toilette. Namitha, die im 5. Semester Englisch studiert, saß auf dem Dach, um ihre Vorlesungen zu verfolgen. „Wir haben alle Plätze im Haus ausprobiert, eingeschlossen die Veranda und das Dach. Am Ende bekam ich eine ziemlich gute Internetverbindung auf unserem zwei-stöckigen Haus“, wird die Studentin aus Indien von der indischen Zeitung The Hindu zitiert.

Die Bilder der auf dem Dach lernenden Studentin gingen viral. Zahlreich wurden sie über das Internet geteilt. Auch die Nachrichten berichteten wohl über die ungewöhnlichen Lernumstände der Inderin, so TheHindu.com.

Namitha narayanan,a fifth semester BA English student from Areekkal,Kerala..she sat here on rooftop for nearly 4 hrs for her online lessons,because that is only place where she could find fairly good network strength..after reported by @the_hindu service provider fixed the pic.twitter.com/zxYXjuXsYf — vidit choudhary(Nain) (@viditchoudhary8) June 5, 2020

Indien: Überraschend Hilfe für Namitha - sie muss nicht mehr auf dem Dach lernen

Überraschender Weise blieb die Lernsituation für die junge Inderin nicht lange so kompliziert. Namitha bekam unerwartete Hilfe. Über die Berichte in den Medien und die geteilten Fotos wurden Netzbetreiber auf das Mädchen aufmerksam. Drei Tage nach Beginn der Online-Kurse erhielt sie daher Besuch.

Die Netzbetreiber kamen laut den Berichten zu ihrem Haus und stellten sicher, dass der Studentin ab sofort eine bessere Internetverbindung zur Verfügung steht.

„Ich bin glücklich, dass ich nun in meinem Haus lernen kann“, wird die Studentin zitiert.

Indien: Namitha ist nicht die einzige indische Studentin mit diesem Problem

Namitha ist bei Weitem nicht die einzige Studentin mit schlechter Internetverbindung in ihrer Gegend. Viele andere Studenten haben das gleiche Problem, wie Namitha TheHindu mitteilte.

Der indische Politiker Syed Abid Husain Thangal lobte Namitha und ihre Familie daher für ihren Einfall gegenüber TheHindu, denn Namitha sei ein Symbol für die Ausdauer, die von indischen Studenten an den Tag gelegt werde. „Indem sie für sich selbst ein Zeichen gesetzt hat, ist Namitha zu einer Inspiration für andere geworden“, so der Politiker laut TheHindu.

