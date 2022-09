25. Todestag von Prinzessin Diana: Alle TV-Sondersendungen im Überblick

Von: Susanne Kröber

Am 31. August 2022 jährt sich der Todestag von Prinzessin Diana zum 25. Mal. Mit einer Vielzahl an Sondersendungen zollen die TV-Sender Lady Di Tribut.

London – Prinzessin Dianas Schicksal bewegt die Menschen auch 25 Jahre nach ihrem Tod am 31. August 1997. Ein Wagen mit der damals 36-Jährigen, ihrem Freund Dodi Al-Fayed und dem Leibwächter Trevor Rees-Jones verunglückte in der Alma-Unterführung in Paris, am Steuer des Mercedes saß der Sicherheitschef des Hôtel Ritz, Henri Paul. Al-Fayed und Paul verstarben noch an der Unfallstelle, Prinzessin Diana erlag wenige Stunden später im Krankenhaus ihren schweren inneren Verletzungen. Nur Rees-Jones überlebte den Unfall.

Diese Sendungen laufen anlässlich des 25. Todestages von Lady Di im TV-Programm

Die Hochzeit von Lady Di mit Prinz Charles begeisterte 1981 ein Millionenpublikum, 15 Jahre später folgte die bittere Scheidung. Nur ein Jahr danach erschütterte der tödliche Autounfall von Prinzessin Diana, den der damalige Ermittler David Douglas in einer aktuellen TV-Sendung als „schrecklichen, tragischen Unfall“ bezeichnet, die Menschen weltweit. Über Nacht wurden ihre Söhne Prinz William und Prinz Harry zu Halbwaisen – damals war William 15, Harry gerade mal zwölf Jahre alt. 2,5 Milliarden Menschen sollen am 6. September 1997 die Trauerfeier der Princess of Wales verfolgt haben.

Anlässlich des 25. Todestages von Prinzessin Diana strahlt das Erste die Kino-Dokumentation „The Princess“ aus. © NDR/Alamy Stockfoto/Richard Ellis

25 Jahre später ist der Bann ungebrochen. So haben gleich mehrere TV-Sender, darunter ARD, ZDF, RTL und Sat.1, zahlreiche Filme und Dokus über Prinzessin Diana für alle Royal-Fans im Programm. Los geht es am 24. August um 22:50 Uhr im Ersten mit dem britischen Dokumentarfilm „The Princess“, der die verstörenden Szenen des Diana-Hypes zeigt. Zuvor war „The Princess“ bereits im Kino zu sehen gewesen. RTL stellt sein Programm am 29. und 30. August mit Sendungen wie „Diana: Das Interview, das die Monarchie erschütterte“ oder „Der Kampf der Prinzessinnen: Wer knackt den Diana-Code?“ fast komplett auf royale Berichterstattung um.

Prinzessin Diana: Die TV-Highlights zum 25. Todestag in der Übersicht

24. August, 22:50 Uhr, ARD: „The Princess“

„The Princess“ ist die erste Kino-Dokumentation über das Leben von Prinzessin Diana, der Oscar-nominierte Regisseur Ed Perkins nutzte für seine Doku ausschließlich Archivmaterial. „The Princess“ zeigt Dianas Entwicklung von der unsicheren Kindergärtnerin zur Königin der Herzen. Auch der tragische Tod der Princess of Wales ist Thema des Films.

In drei Jahrzehnten wird das Leben von Prinzessin Diana und ihr Einfluss auf ihr Land gezeigt. Los geht es um 10:00 Uhr mit „Die 1970er: Aufbruch in ein neues Leben“, um 11:00 Uhr folgt „Die 1980er: Königin der Schlagzeilen“, den Abschluss macht um 15:00 Uhr der dritte Teil, „Die 1990er: Königin der Herzen“.

Die RTL-Sendung beschäftigt sich mit dem berüchtigten Interview, das Prinzessin Diana im November 1995 dem Journalisten Martin Bashir von der BBC in ihrem Zuhause im Kensington Palace gab. Das Gespräch, in dem Diana unter anderem über ihre Beziehung zu James Hewitt und über das Verhältnis zwischen Prinz Charles und Camilla auspackte, schlug damals hohe Wellen.

Die Doku fokussiert sich auf die Tage nach dem Unfalltod der Princess of Wales am 31. August 1997, vor allem auf den Umgang der britischen Royals mit dem tragischen Ereignis.

In dieser TV-Sendung beschäftigt sich RTL mit der Frage, ob es einer von Prinzessin Dianas Schwiegertöchtern gelingen wird, in ihre Fußstapfen zu treten. Wie beliebt sind Herzogin Kate und Herzogin Meghan und haben sie das Zeug dazu, ähnlich wie ihre verstorbene Schwiegermutter zur Ikone zu werden?

In der Dokumentation „Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzessin“ kommen Weggefährten der Princess of Wales zu Wort, darunter enge Vertraute wie Dianas Butler Paul Burrell.

In „Diana“, der Filmbiografie von 2013, ist Schauspielerin Naomi Watts als Lady Di zu sehen. Der Film des deutschen Regisseurs Oliver Hirschbiegel konzentriert sich auf die letzten beiden Jahre im Leben von Prinzessin Diana und auf ihre Beziehungen zu Hasnat Khan und Dodi Al-Fayed.

Lady Di war in den 1980ern und 1990ern eine der meistfotografierten Frauen der Welt. Die Doku „Diana – Die Prinzessin und die Presse“ beleuchtet das schwierige Verhältnis zwischen der Princess of Wales und der britischen Presse.

Die einstündige TV-Sendung beschäftigt sich mit den letzten drei Monaten im Leben von Prinzessin Diana.

In der ZDF-Dokumentation liegt der Schwerpunkt auf der Woche, die auf den Unfalltod von Prinzessin Diana folgte. Im Film von Ben Ryder kommen unter anderem Dianas Söhne William und Harry zu Wort, dazu werden Interviews mit weiteren Familienmitgliedern, Freunden, Politikern und Journalisten gezeigt.

TV-Sendungen zu Prinzessin Dianas 25. Todestag: Mediatheken und Streaming

Sendung verpasst? Auch das Angebot bei Streamingdiensten wie RTL+ oder in den Mediatheken der TV-Sender ist anlässlich des 25. Todestages von Prinzessin Diana vielfältig. Dort finden sich nicht nur die bereits genannten TV-Sendungen, sondern auch weitere Inhalte zu Lady Di.

In der ZDF-Mediathek ist die Doku „Dianas letzte Nacht: Liebe, Leben, Legende“, die bereits am 2. August ausgestrahlt wurde, nach wie vor verfügbar. Streaminganbieter RTL+ zeigt zudem die britische Dokumentation „Diana – Die Liebe einer Mutter“. Auch bei Netflix werden Royal-Fans fündig, neben der Erfolgsserie „The Crown“ findet sich dort unter anderem auch der Film „Diana: The Woman Inside“ oder die Doku „Prinzessin Diana von Wales – Würdigung eines Lebens“.