Ihr solltet nicht sofort das Licht anmachen, wenn ihr nach Hause kommt

Tipp gegen Stalking

Eine Musikerin erklärt, wie sich Alleinlebende gegen fremde Stalker schützen können. Sie empfiehlt, das Licht nach dem Heimkehren vorerst auszulassen.

Andersonville – Viele Menschen sind oder waren schon einmal vom Stalking betroffen. Laut dem Verein Frauen gegen Gewalt waren in Deutschland 24 Prozent aller Frauen und vier Prozent aller Männer bereits Opfer von Stalkern. Seit 2017 sind die polizeilich erfassten Fälle von Stalking kontinuierlich gestiegen, die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Die Musikerin und Influencerin Mary Alice erklärt, wie sich insbesondere Alleinlebende davor schützen können. Ihr Tipp: Nach dem Heimkehren nicht sofort das Licht anschalten.

„Schaltet nicht sofort das Licht ein“: Musikerin erklärt Trick gegen Stalking

Mit einem Video, in dem sie ihren Trick erklärt, ist sie auf ihrem TikTok-Account viral gegangen. Darin sagt sie: „Wenn ihr nachts nach Hause kommt, schaltet nicht sofort das Licht ein, nachdem ihr eure Wohnung betreten habt“. Doch was hat es mit dem Trick auf sich? „Vor allem, wenn die Leute die Fenster Ihrer Wohnung von der Straße aus sehen können. Denn wenn dir jemand nach Hause folgt, wird er wissen, in welcher Wohnung du wohnst“, so die Musikerin.

+ Eine Influencerin erklärt, warum Alleinlebende nach dem Heimkehren nicht sofort das Licht anmachen sollten. © dpa/Marijan Murat

Der Tipp beruht auf einer Erfahrung, die Alice selbst machen musste. „Als ich heute Abend nach Hause kam, stieg ich aus meinem Auto und da war ein Mann. Ich hatte ihn noch nie zuvor an diesem Morgen gesehen, als er in der Gegend meines Apartmentkomplexes war“. Sie sei nachts aus dem Auto gestiegen „und er versuchte, sich mit mir über meinen Scheinwerfer zu unterhalten“.

Stalker sind häufig Ex-Partner – Malteser Hilfsdienst bietet Hotline für Betroffene an

Die Musikerin sei währenddessen in ihre Wohnung gegangen. „Er stand auf der Straße und starrte auf mein Gebäude. Er ging für mehr als fünf Minuten nicht“. Auf halbem Weg zurück habe er sich dann hinter einem Auto versteckt und abgewartet. In diesem Moment habe sie festgestellt, dass der Mann erst ab dem Zeitpunkt erfahren hat, wo sie Musikerin wohnt, als sie das Licht eingeschaltet habe. „Jetzt weiß er nicht nur, welches Auto ich fahre, sondern auch noch wo meine Wohnung ist, also mach dein Licht nicht an!“

In vielen Fällen dürfte dieser Trick jedoch keine Wirkung haben. Laut Frauen gegen Gewalt seien die Täter nämlich insbesondere Ex-Partner der betroffenen Personen. Deshalb scheint der Trick wohl eher in Situationen wie der von Mary Alice hilfreich sein zu können. In jedem Fall ist es hilfreich, die Polizei zu informieren und das Stalking zur Anzeige zu bringen. Zudem bietet der Malteser Hilfsdienst unter der Nummer 08000 116 016 ein Hilfstelefon an, das betroffene Frauen rund um die Uhr berät und zu Opferschutzorganisationen weitervermittelt.

