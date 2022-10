Schach-Skandal: Weltverband leitet Untersuchung gegen Carlsen und Niemann ein

Von: Jennifer Köllen

Schach-Genie Magnus Carlsen: Hat ihn Hans Niemann wirklich betrogen? Oder verkraftet sein Ego die Niederlage nicht? © Carina Johansen/imago

Hat der 19-jährige Hans Niemann Schach-Weltmeister Magnus Carlsen betrogen? Nun wird gegen beide Spieler ermittelt. Alle News zum Betrugs-Skandal.

Update vom 30. September um 16:07 Uhr: Der Schach-Skandal um den 19-jährigen Hans Niemann nimmt weitere Ausmaße an. Wie nun berichtet wird, hat der Weltverband auf die gegenseitigen Vorwürfe von Schach-Weltmeister Magnus Carlsen und Niemann reagiert und Ermittlungen gegen die Spieler eingeleitet. „Nach den jüngsten Entwicklungen in der Carlsen-Niemann-Kontroverse hat die Fairplay-Kommission (FPL) der Fide beschlossen, von Amts wegen zu handeln und ein Untersuchungsgremium (IP) einzurichten“, schreibt der Weltverband auf seiner Website.

Ermittlungen wegen möglichem Schach-Skandal: Kommission soll Vorfall untersuchen

Wie unter anderem t-online berichtet, soll das dreiköpfige Gremium in den kommenden Tagen seine Arbeit aufnehmen, um den möglichen Betrugs-Skandal zu untersuchen. Gegenüber dem Nachrichtenportal sagte, Klaus Deventer, Mitglied der Kommission: „Zum einen würden wir prüfen: Gibt es genügend Fakten, die einen Betrugsvorwurf rechtfertigen? Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass das der Fall ist, würden wir entsprechend Anklage bei der Ethik- und Disziplinarkommission der Fide erheben.“

Doch nicht nur Niemann steht im Fokus der Untersuchungen. Auch gegen Carlsen soll ermittelt und geprüft werden, „ob eine falsche Beschuldigung vorliegt. Auch das würden wir dann gegebenenfalls zur Anzeige bringen“, erklärte Deventer.

Möglicher Betrugs-Skandal beim Schach: Weltverband ermittelt gegen Carlsen und Niemann

Erstmeldung vom 29. September um 10:19 Uhr: St. Louis – Eigentlich ist Schach nur etwas für echte Liebhaber. Doch seit Wochen interessiert sich die ganze Welt für den elitären Sport. Der Grund: Das bekannte Schach-Genie Magnus Carlsen (31) wirft dem Teenager Hans Niemann (19) Betrug vor. Noch diese Woche will sich Carlsen persönlich zu dem Skandal äußern. Der US-Amerikaner Niemann streitet alles ab, sagt, er würde nackt spielen, um seine Unschuld zu beweisen.

Der Grund für diesen Vorschlag: Im Netz wird von Schach-Kennern spekuliert, ob ein Computer Niemann durch ein vibrierendes Sex-Spielzeug die besten Schach-Züge durchgemorst haben soll. Elon Musk fand diesen Gedanken lustig, äußerte sich dazu auf Twitter. Sänger Olli Schulz ist sich im Podcast mit Jan Böhmermann sicher: „Ich glaube, Niemann hat betrogen.“ Das glaubt nun auch eine Spezialistin. Aber der Reihe nach...

Schach-Skandal spitzt sich zu: Beweise stützen Carlsen – Genie will auspacken

Das ist passiert: Am 5. September 2022 besiegte Niemann überraschend den Weltmeister Carlsen in der dritten Runde des Sinquefield Cups 2022 in St. Louis. Somit verliert es das erste Spiel seit vier Jahren. „Es muss Magnus peinlich sein, gegen einen Idioten wie mich zu verlieren“, so Niemann frech über den Erfolg über Carlsen, der seit 2013 Weltmeister im Schach ist.

Die Schach-Welt ist außer sich, nennt Niemann ein Genie. Aber nur kurz. Denn Carlsen entscheidet sich gleich darauf dafür, das Turnier zu verlassen. Und macht als Erklärung kryptische Andeutungen, macht subtil aber dennoch deutlich klar: Er ist sich sicher, dass Niemann betrogen hat. Daraufhin spekulieren Schach-Fans wie Spezialisten: Wie hätte Niemann betrügen können? Schließlich werden alle Schach-Spieler vorher untersucht.

Magnus Carlsen (l) und Hans Niemann (r) spielen gegeneinander beim Schachturnier „Sinquefield Cup“ im Saint Louis Chess Club. © Crystal Fuller/dpa

Die Schach-Welt spekuliert über Betrug: Hat Niemann über ein Sex-Spielzeug Schach-Tipps erhalten?

Hatte Niemann einen Mini-Stecker im Ohr, über den er Anweisungen für das Schach-Match erhielt? Oder ein Sex-Spielzeug im Anus, über dessen Vibrationen er von einem Computer Spiel-Züge empfohlen bekam? Sogar Milliardär Elon Musk äußert sich dazu, twittert: „Talent trifft ein Ziel, das niemand sonst treffen kann, Genie trifft ein Ziel, das niemand sehen kann (weil es in deinem Hintern steckt).“

Eine Woche später trifft Carlsen dann erneut auf Niemann, bei einem Online-Spiel der Champions Chess Tour – und bricht nach nur einem Zug ab. Kommentarlos. Für die Schach-Welt der Beweis: Carlsen beschuldigt Niemann, der zugegeben hat, zwei Mal in den letzten Jahren bei Online-Spielen geschummelt zu haben, erneut betrogen zu haben. Jetzt hat sich Carlsen erstmals zu dem Skandal auf Twitter geäußert.

Schach-Skandal um Hans Niemann: War es Betrug? Carlsen mit schweren Vorwürfen auf Twitter

Am 26. September hat sich Magnus Carlsen nun endlich persönlich geäußert. Auf Twitter schrieb der Norweger in einem offenen Brief: „Ich glaube, dass Niemann mehr – und auch in jüngerer Zeit – betrogen hat, als er öffentlich zugibt. Die Entwicklung seiner Elo ist einfach unnatürlich und während unserer Partie beim Sinquefield Cup hatte ich den Eindruck, dass er in kritischen Stellungen nicht angespannt war oder sich nicht einmal voll auf die Stellung konzentriert hat. Und gleichzeitig hat er mich mit Schwarz auf eine Art und Weise überspielt, von der ich glaube, dass es nur eine Handvoll Spieler können.“

Er hoffe, dass die Wahrheit in dieser Angelegenheit, was auch immer sie sein mag, bald ans Licht komme.

Betrugs-Skandal im Schach: Spezialistin stützt mit Indizien Carlsens Vorwürfe

Eine Expertin stützte jetzt die Betrugs-These von Carlsen. Yosha Iglésias, eine Meisterin des Schachweltverbands International Chess Federation (FIDE), veröffentlichte auf ihrem Youtube-Kanal eine brisante Analyse. Diese zeigt einiger Partien von Niemann, die Iglésias mit Hilfe von Datenbanken und Schach-Programmen untersucht hat. „Das Ergebnis hat mich schockiert“, sagte sie gegenüber der Nachrichtenorganisation NRK. Niemann spiele in mehreren Partien mit einer Genauigkeit von 100 Prozent. Das ist für einen Menschen eigentlich nicht machbar – sondern nur für eine Maschine oder einen Computer.

Zum Verständnis: Zwei der besten Spieler aller Zeiten, Magnus Carlsen und Garry Kasparov, erreichten bei diesem Test nur 70 Prozent.

Hat Niemann im Schach betrogen? Das sagt der weltweit Beschuldigte

Niemann selbst bestreitet, jemals bei einem Spiel am Brett betrogen zu haben. Den Betrug bei Online-Spielen gibt er zu. Als Zwölfjähriger und nochmal im Alter von 16 Jahren. „Ich habe bei zufälligen Partien auf Chess.com betrogen. Ich wurde damit konfrontiert. Ich habe gestanden. Und das ist der größte Fehler meines Lebens.“ Er schäme sich zutiefst und habe Freundschaften dadurch verloren, berichtet der Spiegel. Niemann wirft Carlsen und andere Topstars vor, seine Karriere zerstören zu wollen. Aus Neid? Wer hat also Recht? Das weiß wohl nur Niemann selbst.

Die Schachwelt ist gespalten. Die einen halten zu Niemann, die anderen zu Carlsen. Der Schach-Weltverband FIDE steht bislang klar hinter Niemann. Noch...