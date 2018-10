Hurrikan „Michael“ - Bewohner in Florida sollen Häuser verlassen  

„Gehen Sie kein Risiko ein“

+ © AFP / LIZABETH MENZIES Das Satelliten Foto zeigt Hurrikan „Michael“ am 9. Oktober 2018. © AFP / LIZABETH MENZIES

Die USA bereiten sich auf den nächsten schweren Sturm innerhalb weniger Wochen vor. Hurrikan "Michael" soll auf die Küste Floridas treffen.

Miami/Washington - Wenige Wochen nach dem verheerenden Sturm „Florence“ warnen die Behörden im US-Bundesstaat Florida vor einem Hurrikan mit meterhohen Sturmfluten. „Dieser Sturm ist monströs“, sagte Floridas Gouverneur Rick Scott am Dienstag dem Sender ABC. Das Nationale Hurrikan-Zentrums mit Sitz in Miami (Florida) stufte den Sturm „Michael“ zu einem Hurrikan der Stufe zwei herauf - mit Windgeschwindigkeiten von derzeit fast 155 Stundenkilometern.

Wann trifft Hurrikan „Michael“ auf Florida?

Das Zentrum warnte, „Michael“ gewinne weiter an Kraft und werde voraussichtlich an diesem Mittwoch auf Florida treffen. Teile Floridas müssten mit möglicherweise mehr als dreieinhalb Metern hohen Sturmfluten rechnen. „Das kann man nicht überleben“, sagte Scott. „Das Wasser fließt einfach schnell hinein und saugt alles hinaus.“ Scott rief die Menschen in den betroffenen Gebieten dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. „Gehen Sie kein Risiko ein.“

Die Katastrophenschutzbehörde Fema forderte dazu auf, nicht zu warten und die Gegenden so bald wie möglich zu verlassen. Der Sheriff des betroffenen Bezirks Wakulla, Jared Miller, warnte auf Facebook: „Dieser Sturm hat das Potenzial eines historischen Sturms.“

+ Rob Docko sichert in der St. Andrews Marina sein Boot, um es vor dem sich nähernden Hurrikan "Michael" zu schützen. © dpa / Patti Blake

Was bedeutet eigentlich Hurrikan der Kategorie 2?

Die Stärke eines Hurrikans wird nach einer von den Meteorologen Herbert Saffir und Robert Simpson entwickelten Skala bemessen:

Ein Hurrikan der Kategorie 1 reicht Windgeschwindigkeit bis 153 Stundenkilometer.

reicht Windgeschwindigkeit bis Stundenkilometer. Ein Hurrikan der Kategorie 2 gilt bis zu einer Windgeschwindigkeit von 177 Stundenkilometer

gilt bis zu einer Windgeschwindigkeit von Stundenkilometer Ein Hurrikan der Kategorie 3 bis 208 Stundenkilometer

Ein Hurrikan der Kategorie 4 bis 251 Stundenkilometer

Ein Hurrikan der Kategorie 5 ab 252 Stundenkilometer









dpa