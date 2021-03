Schwer verletzter Hund landet in Klinik - Tierärztin trifft emotionale Entscheidung

Rettungsaktion

Ein schwer verletzter Hund landet nach einem Unfall auf dem Untersuchungstisch einer Tierklinik. Doch die Geschichte nimmt eine unerwartete Wendung.

Ein schwer verletzter Hund wird in Colorado Springs in den USA in eine Tierklinik gebracht.

wird in Colorado Springs in den in eine Tierklinik gebracht. Das Ärzteteam rettet dem kleinen Chihuahua das Leben, muss ihm jedoch ein Bein amputieren.

das Leben, muss ihm jedoch ein Bein amputieren. Als der Hund ein neues zu Hause bekommen soll, wird es emotional.

Frankfurt/Colorado Springs - Es ist eine herzzerreißende Geschichte. Ein kleiner Hund wurde in Colorado Springs, der zweitgrößten Stadt im Bundesstaat Colorado in den USA, mit schwersten Verletzungen in eine Tierklinik eingeliefert. Ohne wirklich zu wissen, was dem kleinen Chihuahua-Mischling zugestoßen war, starteten die Tierärzte die Rettungsaktion - mit einem bewegenden Ausgang.

Als der kleine Hund, der auf den Namen Jim hört, in der Tierklinik Humane Society of the Pikes Peak Region (HSPPR) am Fuße der Rocky Mountains eingeliefert wurde, sah es nicht gut um ihn aus. Die Tierärzte reagierten schnell und vermuteten, dass der Chihuahua womöglich von einem Auto angefahren wurde. Wie die Klinik bekanntgab, hatte er dabei schwere Verletzungen vor allem im Beckenbereich erlitten. Somit landete der Vierbeiner auf dem Untersuchungstisch der leitenden Chef-Tierärztin Dr. Sue Lynch, die bei Chihuahua-Rüde Jim einen Beckenbruch diagnostizierte. „Von dem Moment an, als ich ihn mit einem Beckenbruch und so traurig sah, konnte ich nicht glauben, wie süß er war, trotz all seiner Verletzungen und Schmerzen“, so die Tierärztin.

Chihuahua wird schwer verletzt in eine Tierklinik gebracht: Die Tierärzte retten dem Hund das Leben

Das Ärzte-Team der HSPPR in Colorado Springs versuchte alles. Die Tierärzte retteten dem Hund das Leben, päppelten ihn auf und pflegten ihn. Dennoch war schnell klar, dass eine Operation unvermeidbar war, um das gebrochene Becken zu richten. Zu schwer waren seine Verletzungen. Laut Klinik wurde dafür sogar ein Gutachten von Tierorthopäden zur Rate gezogen. Aber damit nicht genug: Auch nach dem Eingriff litt der Hund an den Folgen seiner Verletzungen. Am rechten Hinterbein hatte der Chihuahua bei dem Unfall schwere Nervenschäden davongetragen. Dr. Sue Lynch blieb nichts anderes übrig, als den kleinen Patienten einer weiteren OP zu unterziehen und ihm das betroffene Hinterbein zu amputieren.

Stadt Colorado Springs Land USA Bundesstaat Colorado County El Paso County Einwohnerzahl etwa 465.000 (Stand 2016) Lage Am östlichen Rand der Rocky Mountains auf über 1800 Metern.

Eine schwere Entscheidung. Dennoch: Nach der gut verlaufenen Amputation des Hundes und einer langen Erholungsphase sollte der Chihuahua eigentlich ein neues zu Hause finden. Doch es kam völlig anders.

Verletzter Chihuahua: Die Tierärztin hat den Hund ins Herz geschlossen

Der kleine Hund war so lange in der Obhut des Ärzte-Teams um Dr. Lynch, dass diese das Tier so sehr ins Herz geschlossen hatte und ihn nicht mehr abgeben wollte. „Er hat ein erstaunliches Temperament und folgt mit den ganzen Tag“, sagte die Tierärztin. „ich liebe ihn so sehr. Meine Familie liebt ihn auch.“

Laut Aussage der Ärztin ist der dreibeinige Chihuahua inzwischen auch wieder bei erstaunlicher Gesundheit. Trotz des Unfalls und der Operationen tobt Jim wieder herum. Auch ein Foto von Jim hat die Klinik auf Twitter veröffentlicht. „Es ist als wäre nichts passiert. Er läuft und springt und spielt mit Evita, meinem anderen Hund. Er passt perfekt zur Familie“, so Dr. Sue Lynch. (yw)

