Hund sorgt für Chaos – Italien-Traumhochzeit droht Absage

Von: Kai Hartwig

Ein hungriger Hund bringt die Hochzeitspläne eines US-Paares durcheinander. Nun droht die Absage der Traumhochzeit in Italien. Sogar Politiker schalten sich ein.

Boston/München – Wer sich das Ja-Wort gibt, möchte dies gebührend feiern. Im besten Fall soll die Hochzeit der glücklichste Tag des Lebens sein, obwohl nicht immer alles wie geplant verläuft. Daher werden Ort der Feier und Gästeliste mit Bedacht ausgewählt. Ein US-Paar hatte vor, nicht in ihrer Heimatstadt Boston, sondern in Italien zu heiraten. Doch sie hatten wohl nicht mit ihrem eigenen Hund gerechnet. Der Golden Retriever könnte dafür verantwortlich sein, dass die Hochzeit kurzfristig abgesagt werden muss.

US-Paar will Hochzeit in Italien feiern – die könnte platzen, weil Hund den Pass des Bräutigams frisst

Laut dem Bostoner Fernsehsender WCVB könnte der zukünftige Bräutigam die Reise über den Atlantik nach Europa eventuell nicht antreten. Donato Frattaroli erzählte dem TV-Sender, dass sein anderthalbjähriger Golden Retriever „Chickie“ anscheinend seine Reisedokumente als Futter ansah. Der Hund knabberte genüsslich am Pass seines Besitzers. Damit machte der Vierbeiner den Ausweis unbrauchbar – wodurch die geplante Traumhochzeit in Italien für das Paar ernsthaft gefährdet ist.

Frattaroli und seine Verlobte haben eigentlich vor, sich am 31. August 2023 das Ja-Wort zu geben. Doch mit seinem beschädigten Pass kann der US-Bürger nicht nach Italien einreisen. Und ob er am Flughafen mit der Ausrede „Mein Hund hat meinen Pass gefressen“ wohl auf offene Ohren stoßen würde? Wohl kaum. Ähnliche Entschuldigungen hatten bereits in der Schule wenig Erfolg, wenn ertappte Schüler ihre Hausaufgaben nicht vorzeigen konnten.

Um die Reise nach Italien doch noch zu ermöglichen, setzt der Bräutigam in Boston alle Hebel in Bewegung. „Ich bin schon etwas gestresst“, gestand er dem US-Sender. Immerhin erhält er viel Unterstützung von seinem lokalen Kongressabgeordneten. Auch der Senator seines Bundesstaates versucht, zu helfen. Frattaroli ist „glücklicherweise im Austausch“ mit den Politikern und deren Büros. Die Behörden tun ihr Möglichstes, „um die Dinge zu beschleunigen und mir hoffentlich einen neuen Pass zu verschaffen“, berichtete der Ehegatte in spe: „Ich drücke die Daumen, dass es klappt.“

Braut würde Hochzeit notfalls auch ohne Bräutigam feiern – doch ist „optimistisch, dass es noch klappt“

Sollte es für das Paar aus den USA kein glückliches Ende geben und der neue Pass nicht rechtzeitig fertig werden, käme wohl Plan B zum Einsatz. Dieser ist allerdings nicht besonders erfreulich, vor allem aus der Perspektive des zukünftigen Ehemannes. Denn sollte ihm die Ausreise verweigert werden, würde seine Braut in Italien dennoch mit den Hochzeitsgästen die Feier begehen – allerdings in Abwesenheit ihres Bräutigams. Immerhin: Frattaroli hat noch etwas Zeit. Denn der Flug nach Italien steht erst am Freitag (25. August) an.

Und auch Braut Magda Mazri hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, wie sie in der Sendung „Good Morning America“ dem TV-Sender abc am Dienstag (22. August) sagte: „Ich bin optimistisch, dass es noch klappt.“ Kurz darauf erklärte das Paar gegenüber diversen US-Medien, der neue Pass für den Bräutigam solle diesem schon am Mittwoch (23. August) ausgehändigt werden.

Golden Retriever „Chickie“ zerfetzt Pass: Herrchen braucht einen neuen, um seine Hochzeit feiern zu können

Weder Bräutigam noch Braut zeigten Ärger oder gar Zorn auf ihren hungrigen Hund. „Chickie“ durfte seine Besitzer zu den TV-Auftritten begleiten. Und wirkte dabei sehr gelassen. Von dem Aufruhr, den der hungrige Golden Retriever verursacht hatte, schien das Tier nichts mitzubekommen.

Derweil musste auch ein Paar aus Japan eine Panne im Zuge ihrer Hochzeit ertragen. Der Braut wurde von einer Fluggesellschaft untersagt, ins Flugzeug zu steigen und die Reise in die Schweiz anzutreten.

