Horror an Halloween: Neue Filme und Serien für die Liste

Halloween ist die perfekte Zeit für Horrorfilme und -serien. Egal, ob Klassiker oder Neuerscheinung, auf Netflix, Amazon Prime & Co. gibt es jede Menge Auswahl.

Im Herbst haben Horrorfilme und -serien Hochkonjunktur. Es wird früher dunkel, es wird kühler, die Abende verbringt man eher im Kino oder auf der heimischen Couch als im Biergarten oder auf der Terrasse. Und nicht nur für Heidi Klum und andere Freunde des gepflegten Kostümierens steht jetzt ein ganz besonderes Datum vor der Tür: Am 31. Oktober ist Halloween. 2022 sind starke Nerven gefragt, denn die aktuellen Schocker bei Netflix, Amazon Prime und Co. haben es in sich.

Halloween 2022: Diese Horrorfilme laufen aktuell im Kino

Bodies Bodies Bodies (Kinostart: 27. Oktober 2022): Gerade noch rechtzeitig zu Halloween läuft diese satirische Horror-Komödie in den Kinos an. In der Hauptrolle von „Bodies Bodies Bodies“ ist Kim-Kardashian-Ex Pete Davidson zu sehen. Davidson spielt Rich Kid David, der in der Villa seiner Eltern eine Party veranstaltet. Als ein Sturm aufzieht, beschließen die Partygäste, sich die Zeit mit dem Spiel „Bodies Bodies Bodies“ zu vertreiben. Die Regeln sind ganz einfach: Ein Mitspieler wird zum Mörder bestimmt, dann wird das Licht gelöscht. Im Dunkeln wird das erste Opfer durch Tippen auf den Rücken „ermordet“, dann müssen die anderen Spieler raten, wer der Täter ist. Es kommt, wie es kommen muss: Bald wird aus dem Spiel blutiger Ernst.

Halloween Ends (Kinostart: 13.10.2022): Diesmal soll es nun wirklich das endgültige Ende für Michael Myers sein. 1978 schuf Regisseur John Carpenter mit „Halloween – Die Nacht des Grauens“ einen absoluten Horrorfilm-Klassiker. Es folgten zahlreiche Fortsetzungen und Reboots, der insgesamt 13. (!) Teil der „Halloween“-Reihe entführt die Zuschauer jetzt ein letztes Mal nach Haddonfield. Scream Queen Jamie Lee Curtis schlüpft erneut in die Rolle der Laurie Strode, die sich Michael Myers entschlossen in den Weg stellt. Hilfe bekommt sie dabei von ihrer Enkelin Allyson (Andi Matichak). Bleibt abzuwarten, ob „Halloween Ends“ tatsächlich Michael Myers‘ finaler Akt war.

Smile – Siehst du es auch? (Kinostart: 29.09.2022): Kaum ein Film sorgt aktuell für so viel Gesprächsstoff wie „Smile – Siehst du es auch?“. Der Low-Budget-Film, der nur 17 Millionen US-Dollar gekostet hat, hat in den USA bereits ein Vielfaches seiner Produktionskosten wieder eingespielt und entwickelt sich rasant zu einem echten Überraschungserfolg. Auch in Deutschland sorgt „Smile“ für volle Kinosäle – auch wenn manche Besucher vorzeitig das Kino verlassen, so sehr geht der Horrorfilm an die Nieren. Zur Story: Vor den Augen der jungen Psychiaterin Dr. Rose Cotter, gespielt von Sosie Bacon, der Tochter von Kevin Bacon und Kyra Sedgwick, begeht Patientin Laura Suizid. Zuvor hatte sie berichtet, seit dem Selbstmord ihres Uniprofessors von einer dauergrinsenden Gestalt verfolgt zu werden. Nach Lauras Tod wird plötzlich Rose von der lächelnden Kreatur verfolgt.

Halloween 2022 bei Netflix: Bei diesen Serien gruseln sich die Nutzer aktuell am liebsten

The Watcher: „The Watcher“ ist eine siebenteilige Mysteryserie, die lose auf einer wahren Begebenheit basiert. Nachdem die Brannocks ihr Traumhaus in New Jersey beziehen, erhalten sie unheimliche Drohbriefe eines Stalkers namens The Watcher.

„The Watcher“ ist eine siebenteilige Mysteryserie, die lose auf einer wahren Begebenheit basiert. Nachdem die Brannocks ihr Traumhaus in New Jersey beziehen, erhalten sie unheimliche Drohbriefe eines Stalkers namens The Watcher. Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer: Die von Netflix produzierte True-Crime-Serie beleuchtet in zehn Folgen die Geschichte des Serienmörders und Kannibalen Jeffrey Dahmer, der zwischen 1978 und 1991 mindestens 17 Menschen tötete.

Die von Netflix produzierte True-Crime-Serie beleuchtet in zehn Folgen die Geschichte des Serienmörders und Kannibalen Jeffrey Dahmer, der zwischen 1978 und 1991 mindestens 17 Menschen tötete. Gänsehaut um Mitternacht: Zehn Folgen umfasst die Serie, in deren Mittelpunkt ein Hospiz für unheilbar kranke Jugendliche steht. Einige der Teenager schließen einen gruseligen Pakt: Wer zuerst stirbt, soll aus dem Jenseits Kontakt mit den anderen aufnehmen.

Halloween 2022: Die beliebtesten Horrorfilme bei Netflix

Conjuring – Die Heimsuchung & Conjuring 2: Die Dämonologen Lorraine und Ed Warren (Vera Farmiga und Patrick Wilson) erforschen paranormale Vorkommnisse, bei denen Familien in ihrem Zuhause heimgesucht werden. Das Geschehen beruht auf wahren Begebenheiten. Die Spin-offs „Annabelle“ und „The Nun“ zählen aktuell ebenfalls zu den beliebten Halloween-Filmen bei Netflix.

Die Dämonologen Lorraine und Ed Warren (Vera Farmiga und Patrick Wilson) erforschen paranormale Vorkommnisse, bei denen Familien in ihrem Zuhause heimgesucht werden. Das Geschehen beruht auf wahren Begebenheiten. Die Spin-offs „Annabelle“ und „The Nun“ zählen aktuell ebenfalls zu den beliebten Halloween-Filmen bei Netflix. A Nightmare on Elm Street: Der Horrorfilm ist eine Neuverfilmung des gleichnamigen Kultfilms von Wes Craven aus dem Jahr 1984. Statt Robert Englund schlüpft hier Jackie Earle Haley in die Rolle des Kindermörders im rot-grün-gestreiften Pullover.

Der Horrorfilm ist eine Neuverfilmung des gleichnamigen Kultfilms von Wes Craven aus dem Jahr 1984. Statt Robert Englund schlüpft hier Jackie Earle Haley in die Rolle des Kindermörders im rot-grün-gestreiften Pullover. Saw: Der Horrorfilm aus dem Jahr 2004 erweckte Killer Jigsaw zum Leben und zog bisher acht weitere „Saw“-Filme nach sich. Zwei Männer finden sich in einem Waschraum wieder, beide sind festgekettet und wissen nicht, wie sie dorthin gekommen sind. Nur, indem sie sich selbst oder dem anderen Gewalt antun, können sie entkommen.

Der Horrorfilm aus dem Jahr 2004 erweckte Killer Jigsaw zum Leben und zog bisher acht weitere „Saw“-Filme nach sich. Zwei Männer finden sich in einem Waschraum wieder, beide sind festgekettet und wissen nicht, wie sie dorthin gekommen sind. Nur, indem sie sich selbst oder dem anderen Gewalt antun, können sie entkommen. Halloween Haunt: Studentin Harper möchte an Halloween gemeinsam mit ihren Freunden einen besonderen Thrill erleben. In einem Spukhaus sollen verschiedene Stationen die Gruppe das Fürchten lehren. Am Eingang müssen alle ihr Handys abgeben – dann wird aus dem vermeintlichen Abenteuer ein Kampf ums Überleben.

Studentin Harper möchte an Halloween gemeinsam mit ihren Freunden einen besonderen Thrill erleben. In einem Spukhaus sollen verschiedene Stationen die Gruppe das Fürchten lehren. Am Eingang müssen alle ihr Handys abgeben – dann wird aus dem vermeintlichen Abenteuer ein Kampf ums Überleben. The Babysitter: In der Horrorkomödie von 2017 will der zwölfjährige Cole herausfinden, was seine Babysitterin Bee macht, wenn die Kinder schlafen. Das hätte er besser nicht gemacht, denn Cole wird Zeuge, wie Bee und ihre Freunde einem dämonischen Kult nachgehen.

In der Horrorkomödie von 2017 will der zwölfjährige Cole herausfinden, was seine Babysitterin Bee macht, wenn die Kinder schlafen. Das hätte er besser nicht gemacht, denn Cole wird Zeuge, wie Bee und ihre Freunde einem dämonischen Kult nachgehen. Countdown: Die App „Countdown“ soll vorhersagen, wie lange die Nutzer noch zu leben haben. Krankenschwester Quinn muss feststellen, dass ihre Lebenszeit in drei Tagen abläuft. Wer aktiv versucht, sein Schicksal zu ändern, unterschreibt damit sein Todesurteil.

Die App „Countdown“ soll vorhersagen, wie lange die Nutzer noch zu leben haben. Krankenschwester Quinn muss feststellen, dass ihre Lebenszeit in drei Tagen abläuft. Wer aktiv versucht, sein Schicksal zu ändern, unterschreibt damit sein Todesurteil. Texas Chainsaw Massacre: Die 2022 erschienene Netflix-Produktion ist eine Fortsetzung des Horror-Klassikers „Blutgericht in Texas“ aus dem Jahr 1974. Wieder einmal dezimiert Leatherface seine Opfer mit einer Kettensäge in der texanischen Einöde.

Die 2022 erschienene Netflix-Produktion ist eine Fortsetzung des Horror-Klassikers „Blutgericht in Texas“ aus dem Jahr 1974. Wieder einmal dezimiert Leatherface seine Opfer mit einer Kettensäge in der texanischen Einöde. Verónica – Spiel mit dem Teufel: Der spanische Horrorfilm gilt als einer der gruseligsten Horrorfilme bei Netflix. Besonders unheimlich: Die Geschichte der Schülerin Verónica, die nach einer Séance mit einem Ouija-Brett Opfer paranormaler Vorgänge wird, soll auf wahren Begebenheiten beruhen.

Halloween 2022 bei Amazon Prime Video: Diese Serien stehen bei hoch im Kurs

Lore: Die amerikanische Horror-Anthologie-Serie beruht auf den gleichnamigen Podcasts von Aaron Mahnke und beschäftigt sich mit unheimlichen Begebenheiten wie dem Glauben an Werwölfen oder Puppen mit Eigenleben. In einzelnen Episoden werden historische Ereignisse zu diesen und weiteren Themen beleuchtet.

Die amerikanische Horror-Anthologie-Serie beruht auf den gleichnamigen Podcasts von Aaron Mahnke und beschäftigt sich mit unheimlichen Begebenheiten wie dem Glauben an Werwölfen oder Puppen mit Eigenleben. In einzelnen Episoden werden historische Ereignisse zu diesen und weiteren Themen beleuchtet. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast: Die Amazon-Prime-Serie basiert auf der gleichnamigen Horrorfilmreihe, die 1997 ihren Anfang nahm. Nach einem Autounfall, den eine Gruppe Jugendlicher vertuscht hat, werden die Teenager von einem maskierten Killer verfolgt.

Die Amazon-Prime-Serie basiert auf der gleichnamigen Horrorfilmreihe, die 1997 ihren Anfang nahm. Nach einem Autounfall, den eine Gruppe Jugendlicher vertuscht hat, werden die Teenager von einem maskierten Killer verfolgt. The Purge – Die Säuberung: Auch diese Serie hat eine Horrorfilmreihe zum Vorbild. In der Serie gilt in den USA in einer zwölf Stunden andauernden Zeitspanne Mord nicht als Straftat, was ein Blutbad zur Folge hat.

Halloween 2022: Beliebte Horrorfilme bei Amazon Prime Video

Goodnight Mommy: Der Horrorfilm ist ein Remake des österreichischen Films „Ich seh Ich seh“. Die Zwillinge Elias und Lukas kehren in ihr altes Zuhause zurück, nachdem sie längere Zeit bei ihrem Vater gelebt haben. Dort erwartet sie ihre Mutter, deren Gesicht allerdings – angeblich nach einer Schönheit-OP – vollständig bandagiert ist. Die Jungs beginnen daran zu zweifeln, ob die Frau wirklich ihre Mutter ist.

Der Horrorfilm ist ein Remake des österreichischen Films „Ich seh Ich seh“. Die Zwillinge Elias und Lukas kehren in ihr altes Zuhause zurück, nachdem sie längere Zeit bei ihrem Vater gelebt haben. Dort erwartet sie ihre Mutter, deren Gesicht allerdings – angeblich nach einer Schönheit-OP – vollständig bandagiert ist. Die Jungs beginnen daran zu zweifeln, ob die Frau wirklich ihre Mutter ist. Der Exorzismus der Gretchen Lang: Die neue Horrorkomödie von Amazon Prime Video spielt im Jahr 1988. Die Schülerin Abby muss versuchen, ihre beste Freundin Gretchen zu retten, nachdem ein Dämon von ihr Besitz ergriffen hat.

Die neue Horrorkomödie von Amazon Prime Video spielt im Jahr 1988. Die Schülerin Abby muss versuchen, ihre beste Freundin Gretchen zu retten, nachdem ein Dämon von ihr Besitz ergriffen hat. Es & Es Kapitel 2: 2017 und 2019 sorgte die Neuverfilmung des Stephen-King-Klassikers „Es“ für Angst und Schrecken in den Kinos. Horrorclown Pennywise, in der Neuauflage gespielt von Bill Skarsgård, treibt in der Kleinstadt Derry sein Unwesen und lässt Kinder verschwinden. Nur eine Gruppe von Außenseitern, die sich Klub der Verlierer nennt, stellt sich dem Bösen in den Weg.

2017 und 2019 sorgte die Neuverfilmung des Stephen-King-Klassikers „Es“ für Angst und Schrecken in den Kinos. Horrorclown Pennywise, in der Neuauflage gespielt von Bill Skarsgård, treibt in der Kleinstadt Derry sein Unwesen und lässt Kinder verschwinden. Nur eine Gruppe von Außenseitern, die sich Klub der Verlierer nennt, stellt sich dem Bösen in den Weg. Halloween – Die Nacht des Grauens: Wer sich nicht damit abfinden kann, dass Michael Myers in „Halloween Ends“ im Kino im Moment endgültig zu Grabe getragen wird, kann mit „Halloween – Die Nacht des Grauens“ noch mal zum Ursprung der Geschichte zurückkehren. Amazon Prime Video hat aber nicht nur den Klassiker aus dem Jahr 1978 im Angebot, sondern auch „Halloween IV – Michael Myers kehrt zurück“ und „Halloween V – Die Rache des Michael Myers“.

Wer sich nicht damit abfinden kann, dass Michael Myers in „Halloween Ends“ im Kino im Moment endgültig zu Grabe getragen wird, kann mit „Halloween – Die Nacht des Grauens“ noch mal zum Ursprung der Geschichte zurückkehren. Amazon Prime Video hat aber nicht nur den Klassiker aus dem Jahr 1978 im Angebot, sondern auch „Halloween IV – Michael Myers kehrt zurück“ und „Halloween V – Die Rache des Michael Myers“. The Visit: Nach seinen Hollywood-Flops „Die Legende von Aang“ und „After Earth“ kehrte „The Sixth Sense“-Regisseur M. Night Shyamalan mit seinem Low-Budget-Horrorfilm „The Visit“ wieder in die Erfolgsspur zurück. In „The Visit“ besuchen Rebecca und Tyler ihre Großeltern, zu denen ihre Mutter schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Doch nach ihrer Ankunft häufen sich die absurden Vorgänge.

Nach seinen Hollywood-Flops „Die Legende von Aang“ und „After Earth“ kehrte „The Sixth Sense“-Regisseur M. Night Shyamalan mit seinem Low-Budget-Horrorfilm „The Visit“ wieder in die Erfolgsspur zurück. In „The Visit“ besuchen Rebecca und Tyler ihre Großeltern, zu denen ihre Mutter schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Doch nach ihrer Ankunft häufen sich die absurden Vorgänge. Scream 4: Im Januar 2022 startete mit „Scream“ bereits der 5. Teil der Horrorfilmreihe, wieder mit Neve Campbell als Sidney Prescott, Courteney Cox als Gale Weathers und David Arquette als Dewey Riley. Auch im Vorgänger „Scream 4“, der bei Prime Video gestreamt werden kann, treffen die drei Protagonisten auf Killer Ghostface. Doch wer versteckt sich diesmal hinter der Schrei-Maske?

Im Januar 2022 startete mit „Scream“ bereits der 5. Teil der Horrorfilmreihe, wieder mit Neve Campbell als Sidney Prescott, Courteney Cox als Gale Weathers und David Arquette als Dewey Riley. Auch im Vorgänger „Scream 4“, der bei Prime Video gestreamt werden kann, treffen die drei Protagonisten auf Killer Ghostface. Doch wer versteckt sich diesmal hinter der Schrei-Maske? Jeepers Creepers: „Jeepers Creepers: Reborn“ lief im September in den Kinos an, das Original ist bereits 21 Jahre alt. Die Geschwister Trish (Gina Philips) und Darry (Justin Long) bekommen es hier mit dem unheimlichen Creeper zu tun, der alle 23 Jahre für 23 Tage auftaucht, um Jagd auf Menschen zu machen, um sich ihre Körperteile zu eigen zu machen.

„Jeepers Creepers: Reborn“ lief im September in den Kinos an, das Original ist bereits 21 Jahre alt. Die Geschwister Trish (Gina Philips) und Darry (Justin Long) bekommen es hier mit dem unheimlichen Creeper zu tun, der alle 23 Jahre für 23 Tage auftaucht, um Jagd auf Menschen zu machen, um sich ihre Körperteile zu eigen zu machen. Blade, Blade II & Blade: Trinity: Die komplette „Blade“-Trilogie kann man sich an Halloween bei Amazon Prime Video zu Gemüte führen. Wesley Snipes verkörpert in allen drei Teilen der Vampirfilm-Reihe den Daywalker Blade, halb Mensch, halb Vampir. In „Blade: Trinity“ erhält Snipes Unterstützung von Ryan Reynolds und Jessica Biel, die als Vampirjäger Hannibal und Abigail zu sehen sind.

Wer also an Halloween 2022 mehr auf schaurige Filme und Serien steht als auf Kostümpartys und um die Häuser ziehen, der kann es sich im Kino oder auf dem Sofa gemütlich machen – die Auswahl im Kino und bei den Streamingportalen ist groß. Aber Vorsicht: Nicht vor Schreck am Popcorn verschlucken!