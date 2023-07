Urlauberin aus Deutschland überfuhr drei Menschen im Italien-Urlaub – jetzt droht die Höchststrafe

Von: Maximilian Kettenbach

Teilen

Ein Krankenwagen und das Auto der Deutschen Angelika H. nach dem Unfall in Santo Stefano di Cadore. © -/Vigili del fuoco/dpa

Eine Frau aus Bayern sorgt wohl für einen entsetzlichen Vorfall in Italien. Nach dem Tod dreier Menschen drohen ihr viele Jahre Haft.

Santo Stefano di Cadore – Die dramatische Meldung erreichte Deutschland erst am Freitag (7. Juli). Am Donnerstagnachmittag erschütterte eine tödliche Kollision den norditalienischen Ort Santo Stefano di Cadore, nahe der Grenze zu Österreich.

Die deutsche Urlauberin Angelika H. (31) soll dabei in eine Gruppe Fußgänger gerast sein. Dabei starben die Großmutter, der Vater sowie ein zweijähriger Junge. Die beiden Erwachsenen und das Kleinkind wurden voll erfasst und seien meterweit durch die Luft geschleudert worden, heißt es. Die Mutter erlitt demnach leichte Verletzungen. Der Großvater kam mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus. Seither laufen die Ermittlungen zum Unfallhergang. Ihr droht eine Anklage in Italien wegen mehrfacher Tötung im Straßenverkehr.

Angelika H. aus Bayern überfuhr drei Menschen im Italien-Urlaub – jetzt droht ihr wohl sogar die Höchststrafe

Italienische Medien spekulieren, dass die 31-Jährige absichtlich in die Familie gefahren sein könnte. Der örtlichen Polizei liegt wohl eine Zeugenaussage vor, dass die Frau kurz vor dem Unfall mit einer unbekannten Person gestritten haben soll, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Daraufhin sei die Deutsche in den geliehenen Audi gestiegen und mit hoher Geschwindigkeit davongerast. Zudem fehlten am Unfallort Bremsspuren, meldete die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Sollte sich Absicht bestätigen, droht der Frau angeblich eine lebenslange Haftstrafe. Der italienische Strafrechtsanwalt Michael Forer sagte laut Bild.de: „Die Voraussetzung für den Tatbestand des Mordes im Straßenverkehr ist ein fahrlässiges Verhalten mit Verletzung einer Vorschrift der Straßenverkehrsordnung, durch welche der Tod von einer oder mehrerer Personen verursacht wird.“

Dass Angelika H. wohl deutlich zu schnell in einer geschlossenen Ortschaft unterwegs war, zeigt auch ein aktuelles Video, das von dem Magazin Corriere delle Alpi veröffentlicht wurde. Bilder einer in einer Werkstatt angebrachten Überwachungskamera zeigen zwar nicht den Aufprall, aber das Unfallauto wenige Augenblicke vor der Kollision um kurz vor 15.15 Uhr. Das Video soll dem Magazin zufolge auf der Via Udine „eine Sekunde vor dem Unfall aufgenommen“ worden sein. Kurz darauf ist ein lauter Knall zu hören.

Die Aufnahmen lassen erahnen, dass der Wagen viel zu schnell in der 50-Stundenkilometer-Zone unterwegs war. Laut Medien könnte die Frau bis zu 90 Stundenkilometer schnell gefahren sein.

Deutsche überfährt Familie in Italien-Urlaub: Video zeigt Auto „eine Sekunde vor Unfall“

Am Montag stand die Haftprüfung für die 31 Jahre alte Frau aus Niederbayern an. Sie wurde demnach via Videokonferenz aus dem Krankenhaus von Venedig befragt. Auf die dortige psychiatrische Station war sie am Sonntagabend gebracht worden - zuvor war sie im Frauengefängnis Giudecca in Venedig inhaftiert. Sie bleibt in U-Haft. Am Dienstag soll es laut Ansa eine Pressekonferenz des zuständigen Staatsanwalts in der norditalienischen Stadt geben.

Giuseppe Triolo, der Pflichtverteidiger der Frau, hatte zuvor laut „Corriere della Sera“ erklärt, dass sich seine Mandantin an nichts erinnere. In einem Verhör gab es laut Südtirol News keine Anzeichen von Reue bei der Fahrerin.

Die Familie aus Mestre soll sich ebenfalls im Urlaub befunden haben, hieß es. Sie sei zu Fuß in der Ortschaft unterwegs gewesen. Die Ermittler gehen offenbar auch der Spur nach, ob Angelika H. abgelenkt war, etwa durch ein Handy – die Polizei überprüft dazu das Smartphone und die Mobilfunkdaten der 31-Jährigen, wie etwa der „Corriere del Veneto“ berichtete.

Opa spricht von „Mord auf der Straße“

„Wir müssen mit empirischen Daten arbeiten“, sagte Staatsanwalt Paolo Luca dem „Corriere“ und ergänzte: „Zu diesem Zeitpunkt ist es sinnlos, Rekonstruktionen anzustellen, die sich als irreführend erweisen könnten. Ich kann sagen, dass wir nichts ausschließen, solange wir nicht alle Elemente zusammengefügt haben.“

Bereits am Freitag hatte sich der Großvater geäußert. Seine Tochter sei verzweifelt. „Es war ein Mord auf der Straße“, sagte der Opa. „Sie hat meiner Tochter alle Angehörigen weggenommen.“

Die Behörden sagten angesichts des tödlichen Vorfalls als Zeichen der Trauer ein am Wochenende geplantes Stadtfest in der Gemeinde ab. „Es ist eine unglaubliche Tragödie“, äußerte sich der regionale Pfarrer, Don Giuseppe Simoni, gegenüber Corriere del Veneto.

Angelika H. droht nun eine lange Zeit in einem italienischen Gefängnis. Die Untersuchungshaft kann bis zu zwei Jahre dauern, je nachdem, ob Flucht- oder Verdunkelungsgefahr besteht, heißt es bei SüdtirolNews. Es bestehe zudem die Möglichkeit von Hausarrest oder anderweitiger medizinischer Unterbringung.