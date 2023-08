Hitze-Tote in Murcia: Zwei Arbeiter sterben in Murcia an Hitzschlag

Von: Sandra Gyuratis

Die Hitzewellen in Spanien machen den Menschen zu schaffen: In Murcia sterben zwei Arbeiter an Hitzschlag. © Manu Fernandez/dpa

Die anhaltende Hitze im Süden von Spanien hat in Murcia zwei Opfer gefordert. Ein Erntehelfer und ein Gärtner sind während der Arbeit an Hitzschlag gestorben. Wie es dazu kam, steht in diesem Artikel:

Murcia – Das Landesgesundheitsministerium in Murcia im Süden von Spanien hat zwei Todesfälle durch Hitzschlag bestätigt. Ein Gärtner und ein Ernethelfer erlitten bei der Arbeit in Mazarrón einen tödlichen Hitzschlag, wie costanachrichten.com berichtet.

Der 24-jährige Gärtner brach bewusstlos zusammen und konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Wenige Tage zuvor hatte ein 42-jähriger Erntehelfer beim Tomatenpflücken in einem Gewächshaus über Atemnot geklagt. Sein Gesundheitszustand verschlecherte sich rapide. An dem Tag herrschten in Mazarrón Temperaturen bis zu 36,5 Gard Celsius.