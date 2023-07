Hurrikane-Gefahr in Deutschland steigt: Welches Risiko die Rekordwärme im Mittelmeer birgt

Von: Eileen Kelpe

Am Mittelmeer wird es an Land immer wärmer, doch auch das Wasser heizt sich auf. Das Wetter in Deutschland wird von den Auswirkungen nicht verschont bleiben.

Kassel – Es bleibt heiß in Südeuropa: Die anhaltende Hitze sorgt für dramatische Szenen an beliebten Urlaubsorten. Waldbrände in Griechenland und Temperaturen über 40 Grad bringen die Menschen im Süden an ihr Limit. Auch Touristen reisen ab, vor allem von der Insel Rhodos. Am Montag war die Wassertemperatur des Mittelmeers so hoch wie noch nie: 28,71 Grad haben spanische Forscher an der Oberfläche gemessen.

Temperaturen der Wasseroberfläche vom Mittelmeer Durchschnittliche Rekordtemperatur 2023 28,71 Grad Durchschnittliche Rekordemperatur 2003 28,25 Grad

Das Institut für Meereswissenschaften (ICM) hat unter Berufung auf das EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus diese Werte gemeldet – und diese übertreffen den Rekord von 2003. Damals lag die Temperatur bei 28,25 Grad. Diese anhaltende Hitze bleibt nicht ohne Folgen für das Wetter im Süden, aber auch für Deutschland.

Das Mittelmeer (hier die Küste bei Viareggio in der Toskana) ist so warm, wie nie zuvor. © Federico Meneghetti via www.imago-images.de

Rekordtemperaturen im Mittelmeer: Ende der Hitze ist nicht in Sicht

Der Mittelmeerraum erhitzt sich weiter – und dieser Trend wird sich wohl in den kommenden Jahren fortsetzen. Laut Daten des Weltklimarats IPCC steigen die Temperaturen dort schneller als im globalen Durchschnitt und liegen schon jetzt bei 1,5 Grad, wie die Deutsche Presseagentur schreibt. Auch das warme Wasser im Mittelmeer sorgt aktuell dafür, dass die Temperaturen hoch bleiben – in der Nacht wurden schon um die 30 Grad gemessen, berichtet der Sender RTL. Die heiße Luft könnte auch verstärkt weiter nach Deutschland ziehen und dort vor allem im Spätsommer für weitere Hitze sorgen.

Hitzewellen in Südeuropa: Unwetter-Herbst droht in Deutschland

Die heiße Luft kann zudem dafür sorgen, dass Unwetter über das Land ziehen – im Süden Europas, aber auch in Deutschland. Mehr Hitze bedeutet mehr Energie für Extremwetter – auch Medicanes sollen möglich sein, wie unter anderem das Portal wetter.de schreibt. Das sind Stürme mit tropischem Charakter, wie Taifune oder Hurrikans, die allerdings im Mittelmeerraum auftreten.

Laut wetter.de entstehen diese Stürme, wenn kalte Luftmassen und warme Luftmassen im Süden aufeinandertreffen. Mit der anhaltenden Hitze in Südeuropa steigen also die Chancen, dass im Herbst auch starke Stürme nach Deutschland gelangen und man sich auf schwere Unwetter einstellen muss. (eike)