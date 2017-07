Auto fährt in Menschenmenge in Helsinki: Eine Tote

Zwischenfall in Finnlands Hauptstadt

Zwischenfall in Helsinki: Ein Auto ist in der finnischen Hauptstadt in eine Menschenmenge gerast. Eine Frau kam dabei ums Leben. Es gebe keine Anzeichen auf einen Terror-Akt, so die Ermittler.

Ein Mann ist am Freitag in Helsinki mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren.

Die Polizei der finnischen Hauptstadt hat den Vorfall bestätigt. Eine Einheimische sei dabei ums Leben gekommen, zwei Frauen und zwei Männer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Bei den Verletzten handelt es sich laut Polizei um zwei Menschen mit russischer Staatsangehörigkeit, eine Person aus Estland und eine aus Finnland.

Poliisin tietojen mukaan kuljettaja mahd. päihtynyt. Ensitietojen mukaan muutama henkilö loukkaantunut ja yksi menehtynyt. — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 28. Juli 2017

Die Einsatzkräfte haben zudem bestätigt, dass ein Mann zwischen 50 und 60 Jahren in Gewahrsam ist.

Der Fahrer hätte einen verwirrten Eindruck gemacht, offenbar stand er unter Rauschmitteleinfluss. Es wurde eine Blutprobe angeordnet.

Tapahtuneella on useita silminnäkijöitä. Kuljettaja on viety verikokeeseen. — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 28. Juli 2017

Um kurz nach 19 Uhr kam die endgültige Klarstellung der Polizei von Helsinki: Es gebe KEINE Anzeichen auf einen terroristischen Akt. Der Fahrer sei betrunken gewesen.

Tällä hetkellä mikään tapahtuneessa ei viittaa terroritekoon. Kuljettaja ollut päihtynyt ja edelleen sekavassa tilassa. — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 28. Juli 2017

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge im Zentrum der Stadt.