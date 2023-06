Heiliger Berg droht von Touristen überrannt zu werden

Fuji in Japan

Nach Corona wird wieder gereist. In Japan befürchtet man einen enormen Ansturm auf den heiligen Berg Fuji. Denn der kann nur zwei Monate im Jahr bestiegen werden.

Tokio – Mit seinen 3776 Metern ist der Vulkan Fuji (eingedeutscht: Fudschi; Duden: Fudschijama) in Japan der höchste Berg des Landes. Er wird seit Jahrhunderten in Japan als heilig angesehen und wird entsprechend bereist. Während der Corona-Pandemie war es lange Zeit nicht möglich, überhaupt nur an eine Reise zum heiligen Berg Fuji zu denken. Jetzt, nachdem auch in Japan alle Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben wurden, schnüren die Besucherinnen und Besucher wieder ihre Wanderschuhe. In Japan wappnet man sich auf den Ansturm von Hunderttausenden Touristen.

Japan rechnet mit Hunderttausenden: Heiliger Berg Fuji droht, von Touristen überrannt zu werden

Er gehört zu den beliebtesten Touristenzielen in Japan: der heilige Berg Fuji. Während der nur zwei Monate dauernden offiziellen Klettersaison von Anfang Juli bis Anfang September steigen täglich Tausende Menschen an den Hängen des Berges empor. In diesem Sommer schlagen Anwohner Alarm, denn sie befürchten nach der Aufhebung der Corona-Restriktionen einen riesigen Ansturm von mehr als 300.000 Menschen.

Gemeindevertreter der Präfektur Yamanashi hätten bei den Behörden einen Antrag gestellt, die Zahl der Bergsteiger zu begrenzen, berichtete die Zeitung Mainichi Shimbun am Dienstag (13. Juni). Seit 2013 ist der Fuji oder auch Fuji-san – mit 3776 Metern der höchste Berg Japans – ein Teil des Weltkulturerbes. In dem Jahr stieg die Zahl der Kletterer während der Saison auf 300.000. Im 10. Jubiläumsjahr erwarteten die Berghütten nun „beispiellose Bergsteigerzahlen“, hieß es. Sie würden mit Unterkunftsreservierungen regelrecht überschwemmt.

Heiliger Berg Fuji in Japan: Während Corona hatten Behörden ein Kletterverbot verhängt

Es sei daher zu befürchten, dass es vermehrt Leute geben werde, die keine Reservierung vornehmen konnten und den Gipfel des Vulkans im Gewaltmarsch ohne die empfohlene Zwischenübernachtung erreichen wollen, hieß es. Dadurch steige das Risiko von Unfällen. Im Jahr 2020 hatten die Behörden wegen der Corona-Pandemie ein Kletterverbot verhängt.

Japaner sagen, dass „ein weiser Mann den Fuji einmal besteigt, nur ein Narr zweimal“. Dank seiner Form mit langen, ebenmäßigen Hängen ist der Vulkan vergleichsweise leicht zu besteigen. Dennoch kam es in der Vergangenheit wegen des Massenandrangs immer wieder zu Fällen von Unterkühlung und sogar zu Todesfällen durch Steinschlag. Im Westen ist der Fuji wegen einer falschen Lesung des Schriftzeichens für Berg auch unter dem Namen „Fujiyama“ bekannt. (jon/dpa)