7 toxische Momente aus der DFB-Doku zeigen, warum Hansi Flick entlassen wurde

Von: Tim Althoff

Der DFB hat den Bundestrainer entlassen. In der neuen „All or Nothing“-Doku-Serie wird die fehlende Chemie deutlich. BuzzFeed News sammelt Schlüsselmomente.

Nach einer deutlichen 4:1-Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Japan hat sich der DFB von Bundestrainer Hansi Flick getrennt. Erst am Freitag, 8. September 2023, erschien die vierteilige Doku-Serie „All or Nothing“ auf Amazon Prime Video. Darin geht es um Flick, die Mannschaft und die WM 2022 in Katar, in der die DFB-Elf bekanntermaßen schon in der Gruppenphase gescheitert ist. Die Doku gibt exklusive Einblicken in die Kabine und in Mannschaftssitzungen während dieser Zeit.



Schon vorab gab es Kritik am Veröffentlichungstermin der Serie. Die Stimmung rund um die Nationalelf sei ohnehin schon schlecht genug, eine Doku über das Versagen bei der Weltmeisterschaft käme genau zum falschen Zeitpunkt. „Am Freitag, einen Tag vor so einem wichtigen Spiel, kommt so eine Doku auf den Bildschirm. Ganz ehrlich: Kann man da keinen besseren Termin finden? Das ist typisch DFB“, sagte etwa Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus gegenüber der tz.

Mehrere Szenen der neuen Doku zeigen, dass es zwischen Hansi Flick und seiner Mannschaft nicht gestimmt hat. © Amazon Prime Video/All or Nothing - DIe Nationalmannschaft in Katar, Collage

Tatsächlich kommt Flick in der Doku sehr schlecht weg. Der Ex-Bundestrainer wirkte oft schlecht gelaunt, schmallippig und reagierte negativ auf Kritik – zum Teil auch aus den eigenen Reihen. Schon vor dem Spiel gegen Japan wurden erste Stimmen laut, die Flicks Auftreten in Katar stark kritisierten. Dabei hatte der DFB sogar einige Szenen aus der Doku streichen lassen. Für alle, die die Serie nicht gesehen haben, sammelt BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA die sieben problematischsten Momente der Fußball-Doku.

1. Joshua Kimmich gegen Niklas Süle: „Wie redest du mir?!“

Zum ersten Mal wird es schon in der ersten Folge hitzig. Am Rande eines Spiels in England vor der WM geraten Joshua Kimmich und Niklas Süle aneinander. „Wie redest du mit mir auf dem Platz? Du beleidigst mich, ich sag‘ dir was ganz Normales, was Inhaltliches“, so Kimmich in der Kabine zu seinem Gegenüber. Süle erwidert: „Rede nicht von Respekt. Laber mich nicht voll. Ich bin der Letzte, der nicht respektvoll redet. Laber mich nicht voll!“ Hansi Flick steht derweil dazwischen und klopft Kimmich auf die Schulter. Später vertragen sich die Streithähne und lachen über die Szene.

. © Amazon Prime Video/All or Nothing - DIe Nationalmannschaft in Katar

2. Motivation: „Keiner steht auf eurer Seite“

Vor dem ersten WM-Spiel gegen Japan wurde viel über politische Symbole und Aktionen diskutiert. Dass Kapitän Manuel Neuer seine One-Love-Armbinde nicht tragen durfte, war das bestimmende Thema. Für die Reaktion seitens des DFB und der Mannschaft gab es viel Kritik. Hansi Flick reagierte in einer Ansprache an die Mannschaft: „Ich hab nicht gut geschlafen, weil wir aktuell keine Unterstützung haben, aus Deutschland. Das darf uns aber nicht interessieren. Wenn wir erfolgreich sind, Männer, dann dreht sich das ganz schnell.“



Inwiefern es motivierend sein soll, der Mannschaft zu sagen, es stehe keiner hinter ihnen, weiß wohl nur Flick selbst. Zumal die letzten Jahre gezeigt haben, welche Euphorie eine erfolgreiche Fußball-WM in Deutschland auslösen kann. Abseits des Platzes könne die Elf „sowieso nicht gewinnen“. Ebenfalls sehr motivierend und aufbauend.

. © Amazon Prime Video/All or Nothing - DIe Nationalmannschaft in Katar

3. Elf Graugänse sollt ihr sein

Die absurdeste Szene der Doku: Sprecher Béla Rethy gibt an, dass Flick dafür bekannt sei, eine Mannschaft zusammenbringen zu können. Ein „Wir“-Gefühl und Teambuilding seien wesentlich. Teampsychologe Hans-Dieter Hermann erklärt, man hätte sich schon vorher überlegt, wie man das Team begeistern und für Impulse sorgen könne. Der Coach spielt einen Film ab. Wer nun denkt, es handelt sich dabei um eine Motivationsrede von Dwayne „The Rock“ Johnson (der mit Adele bei den Grammys für süße Momente sorgte) oder inspirierende Bilder von sportlichen Höchstleistungen der Vergangenheit, der täuscht sich. Der Film handelt von Graugänsen.



„Lasst uns von den Gänsen lernen und GEMEINSAM unseren großen Flug machen.“ Leere Gesichter im Besprechungszimmer. „Graugänse schaffen, wenn sich alle an die Regeln halten, über 70 Prozent mehr Reichweite. Und ich glaube, das hat der Film ganz gut gezeigt“, beendet Flick die überaus spannende Filmsequenz. Die Spieler klatschen nach der Besprechung mit mehr Elan, als sich von ihren Gesichtern ablesen lässt. Frei nach dem Motto „Elf Graugänse müsst ihr sein“, ist die Mannschaft nach der Gruppenphase abgestürzt.

. © Amazon Prime Video/All or Nothing - DIe Nationalmannschaft in Katar

4. Keine Euphorie: „Wir haben nur noch über Politik gesprochen“

Ein weiteres Mal wird Flick vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien laut. Als sich Julian Brandt zur Sitzung verspätet, wirft Flick scheinbar seine Ansprache um und wird deutlich. „Ich weiß jetzt nicht, ob ich so anfangen soll, ganz ehrlich. Weil genau das ist es: Wir haben am Sonntag ein Spiel, die letzte Chance, um in dem Turnier zu bleiben. Und ich erwarte von allen, dass sie das jetzt annehmen. Was war, ist scheißegal. Wir haben nur noch über Politik gesprochen!“ Flick erwarte von jedem einzelnen, ein „Krieger“ zu sein, der auch mal ein Spiel entscheidet und wünsche sich eine ähnliche Euphorie, wie sie die Brasilianer vorleben würden.



Ein frommer Wunsch in Anbetracht des Mannschaftsklimas, das in der Doku gezeigt wird. Schließlich kann man nicht behaupten, dass Flick Euphorie vorgelebt hätte, wenn man die Doku schaut. Unangenehm wird es nochmal, als Flick seine Ansprache beendet: „.... es gehört dazu, pünktlich zu sein. Ist das klar?! ... Männer, wir können ruhig mal Emotionen und zeigen und sagen ‚Ja! Na klar, ist das klar.‘“ Erneut: Leere Gesichter in der Mannschaft.

. © Amazon Prime Video/All or Nothing - DIe Nationalmannschaft in Katar

5. Hansi Flick fordert Input seiner Mannschaft – und versteht die Welt nicht mehr

Die Missverständnisse zwischen Mannschaft und Trainer werden auch in der dritten Folge nach dem ersten Auftaktspiel gegen Japan deutlich. Während Hansi Flick in einem Interview mit der Doku noch angibt, „es zu lieben, mit der Mannschaft zu diskutieren“ und sich Input von seinen Spielern einzuholen, wirkt er in der Team-Besprechung, die daraufhin eingespielt wird, äußerst unsouverän und ungeduldig.



Auf die Frage, ob noch es noch Unklarheiten bezüglich der Taktik gibt, meldet sich Joshua Kimmich. Der Mittelfeldspieler weist auf Probleme in der zweiten Halbzeit hin, die es in der ersten Halbzeit noch nicht gegeben hätte. Es geht um Vierer- und Fünferketten sowie die Absicherung der Sechser. Eine Anmerkung, die Flick nicht nachvollziehen kann. „Männer, vielleicht spreche ich eine andere Sprache oder rede irgendwie anders, aber genau das haben wir doch schon gesagt?!“ Die Stimmung wirkt daraufhin gedrückt, keiner scheint sich mehr trauen, Kritik zu äußern. Flick beendet die Sitzung: „Hat noch jemand was, was er loswerden will?“ Eine ehrliche Diskussion auf Augenhöhe sieht anders aus, oder?

. © Amazon Prime Video/All or Nothing - DIe Nationalmannschaft in Katar

6. Flick sorgt für nächsten Eklat: Ohne Spieler zur Pressekonferenz

Nachdem sich Hansi Flick noch in der Team-Besprechung darüber beklagt hatte, dass es nur noch um Politik ginge, machte der Bundestrainer selbst das nächste Fass auf. Eigentlich ist Vorschrift, dass es vor jedem Spiel eine Pressekonferenz mit dem Trainer und einem ausgewählten Spieler gibt. Vor dem Spanien-Spiel entschied sich Flick jedoch, keinen Spieler mitzunehmen. Grund: Die Anfahrt vom Hotel zum PK-Raum, die über eine Stunde dauert. Die Profis sollten sich lieber auf das Spiel konzentrieren. Die Entscheidung sorgte für weitere mediale Unruhen rund um die Mannschaft und wurde als weitere Provokation gegen die FIFA gewertet.



„Wir haben ein Hotel hier draußen, das als Base-Camp vorgesehen war. Das haben wir genommen und jetzt haben wir Nachteile, das ist schon extrem“, so Flick im Auto. Den Fehler gestand er sich immerhin später ein. „Der Blick der Journalisten und das Ausmaß für die Journalisten war mir in dieser Form nicht klar, deswegen würde ich es in dieser Form so nicht mehr machen.“

. © Amazon Prime Video/All or Nothing - DIe Nationalmannschaft in Katar

7. Vor der wichtigsten 2. Halbzeit: Flick schreit die in Führung liegende Mannschaft zusammen

Die Mannschaft steht kurz vor dem Ausscheiden und muss das letzte Spiel gegen Costa Rica gewinnen. Zur Halbzeit liegt die deutsche Elf immerhin 1:0 in Führung. Flick ist dennoch unzufrieden und lässt seinen Frust vor der wichtigsten 2. Halbzeit des Turniers raus: „Männer, wir machen die stark! Die sind so blind und wir machen die stark, das kann nicht sein!“ Kein Aufbauen, kaum Unterstützung für die verunsicherten und betrübten Profis.



In lautem Ton gibt er dem Team noch taktische Hinweise mit auf den Weg und appelliert an den Charakter der Mannschaft. Einen motivierenden Effekt hatte die Wutrede allerdings nicht. Die deutsche Elf gewinnt zwar, gerät jedoch zwischenzeitlich in Rückstand und scheidet aus, weil Japan gegen Spanien gewinnt.

. © Amazon Prime Video/All or Nothing - DIe Nationalmannschaft in Katar

