Hammer-Geschenk: EU finanziert 15.000 Jugendlichen Reise durch Europa

Die Europäische Union lädt in diesem Sommer 15.000 Jugendlichen zu Reisen quer durch Europa ein.

Die EU hat die Spendierhosen an: 15.000 Jugendliche werden im Sommer zu einer Reise durch Europa eingeladen. Doch nicht jeder kann mitfahren.

Brüssel - Die Europäische Union lädt in diesem Sommer 15.000 Jugendlichen zu Reisen quer durch Europa ein. Im Rahmen des Programms DiscoverEU sollen die 18-Jährigen Europa bereisen, "um das reiche kulturelle Erbe des Konstinents zu entdecken, in Kontakt mit anderen zu treten, andere Kulturen kennenzulernen und herauszufinden, was Europa eint", wie die Kommission am Donnerstag mitteilte.

Jugendliche müssen sich bewerben - Reisezeit begrenzt auf 30 Tage

Interessenten können sich demnach ab Juni über das Europäische Jugendportal im Internet bewerben, eine Jury soll die Bewerber dann auswählen. Die Teilnehmer müssen einer zuvor festgelegten Reiseroute folgen und können maximal 30 Tage lang per Bahn, Bus, Fähre oder teilweise auch per Flugzeug in bis zu vier andere Länder reisen. Weitere Details sollen laut EU-Kommission Mitte Mai im Europäischen Jugendportal veröffentlicht werden.

Ursprünglich sollte jeder 18-jährige EU-Bürger eine Reise finanziert bekommen

Ursprünglich hatte es den Vorschlag gegeben, allen Jugendlichen in der EU zum 18. Geburtstag eine Reise durch die Europäische Union zu ermöglichen, um sie so für Europa zu begeistern. EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc hatte die Idee eines kostenlosen Interrail-Tickets im vergangenen Oktober begrüßt, aber auch auf Schwierigkeiten verwiesen, dies für alle 18-Jährigen zu finanzieren.

