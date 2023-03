Hamburger Lotto-Gewinner gibt Einblicke: So lebt es sich als Millionär

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Er ist plötzlich Millionär, aber hat sein Leben nicht komplett umgekrempelt. So arbeitet der Hamburger Ugur K. weiterhin. Einige Veränderungen gab es aber doch.

Hamburg – Er hat 1,15 Millionen Euro im Lotto gewonnen – das hat sein Leben natürlich ziemlich auf den Kopf gestellt. Dennoch hat sich nicht alles bei Ugur K. aus dem Hamburger Stadtteil Horn verändert.

Nicht nur wegen des Gewinns war ein Tag im Mai ein Grund zum Feiern, erzählte der Gewinner der Morgenpost: „So ein schönes Geburtstagsgeschenk hatte ich eindeutig nicht erwartet!“ Denn die Nachricht erhielt er an seinem Ehrentag. Über 15 Jahre hinweg wird das Geld ausgezahlt.

Ständige Angst ums Geld – nun kaufte er sich eine Eigentumswohnung in der Türkei

Für ihn kam der Gewinn wie für so viele zur rechten Zeit. Das Geld löste sein Schuldenproblem. Ugur K. lebte in ständiger Angst, dass zum Ende des Monats kein Geld mehr übrig ist. Dafür arbeitete er in zwei Jobs gleichzeitig. „Mit dem Geld konnte ich nicht nur alte Schulden bezahlen, sondern mir ein neues Auto und eine Eigentumswohnung in der Türkei leisten, direkt am Schwarzen Meer“, so der lotto-Glückspilz. Auch an Bedürftige dachte er, verteile Ramadan-Pakete an die ärmeren Anwohner.

Madame Moneypenny gibt Tipps: Zehn Geldregeln von der Finanzexpertin Fotostrecke ansehen

Dass Geld allein nicht glücklich macht, weiß Ugur K. – aber die Unbeschwertheit sei ein Segen. Er musste sich „von einem Tag auf den anderen plötzlich keine Gedanken mehr ums Geld machen.“ Und weiter erklärt er, dass der Gewinn in seinem Umfeld positiv aufgenommen wurde: „Ich hatte großes Glück, denn die meisten meiner Freunde und Arbeitskollegen haben sich für mich gefreut und mir den Gewinn gegönnt. Ich habe kaum negative Reaktionen erfahren, was bestimmt nicht selbstverständlich ist.“

Tipps für Großgewinner: „Man sollte sein Leben auf keinen Fall von heute auf morgen umkrempeln“

Helmut Becker, CEO von Zeal, Holdinggesellschaft der Lotto24 AG, erzählte der Morgenpost von den Reaktionen der Großgewinner wie Ugur K., wenn er sie anruft: „Die meisten können es erst einmal gar nicht glauben. Sie sind dann völlig überwältigt. Ich hatte aber bei so gut wie allen Gewinnern bisher das Gefühl, dass sie das Geld verdienen oder sogar benötigen.“

Die Wahrscheinlichkeit im Lotto zu gewinnen liegt bei eins zu knapp 20 Millionen. (Symbolbild) © Matthias Stolt/Imago

Becker rät, es so wie Ugur K. zu machen, und seinen Job nicht sofort sausen zu lassen: „Man sollte sein Leben auf keinen Fall von heute auf morgen umkrempeln und beispielsweise seinen Job kündigen, sondern sich in Ruhe Gedanken machen, wie man das Geld einsetzt. Außerdem lieber dreimal darüber nachdenken, wem man von seinem Gewinn erzählt. Sonst hat man plötzlich ganz viele Freunde, die etwas von einem wollen. Wer sich einen Porsche kauft, sollte ihn vielleicht nicht prominent vor die Tür stellen. Und für Dorfbewohner macht es Sinn, ein Extra-Konto zu eröffnen. Denn trotz Schweigepflicht kann es passieren, dass der Mitarbeiter der Provinz-Sparkasse sich mal verplappert.“

Nicht alle haben es so gemacht wie Ugur K.: Englische Lotto-Gewinner kündigten ihre Jobs und wohnen nun in Luxus-Resort. (cgsc)