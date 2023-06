Haie zuhause in Spanien: Raubfische fühlen sich vor Murcias Küste wohl

Von: Sandra Gyuratis

Haie an Spaniens Mittelmeerküste: Die Raubfische fühlen sich auch vor Murcia wohl. © dpa

Haie und Rochen zieht es an die Küste von Murcia im Südosten von Spanien. Zwei Meeresgebiete vor Cartagena sollen nun Reservate für die Raubfische werden. Welche Hai- und Rochenarten in Murcia leben, steht in diesem Artikel:

Murcia – An der Küste von Murcia im Südosten von Spanien tummeln sich Haie und Rochen, am liebsten in der Tiefe auf sandigem Meeresgrund mit Kratern. Zwei Meeresgebiete vor Cartagena sollen nun Reservate für Haie und Rochen an Spaniens Küste werden, wie costanachrichten.com berichtet.

Manchem Badegast an Cartagenas Stränden dürfte bei der Vorstellung, dass unter ihm Haie schwimmen, mulmig werden. Doch Grund zur Sorge besteht nicht, wie Wissenschaftler aus Spanien versichern. Statt sich zu fürchten, sollten die Menschen sich freuen, dass es ausgerechnet an ihrer Küste so viele seltene Arten gibt wie sonst an nur wenigen Orten.