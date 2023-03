„Magisch“: Forscher filmen „Deep Blue“ – den größten Hai der Welt

Von: Ulrike Hagen

Auf einer Expedition macht ein Meeresforscher eine überwältigende Entdeckung. Er filmt einen Hai, der direkt unter seinem Boot schwimmt. Es ist „Deep Blue“, der größte Hai der Welt.

Guadalupe – Es sind Bilder, die fassungslos machen, wie die Aufnahmen eines „Monster“-Hais. Als Haiexperte und Meeresbiologe Mauricio Hoyos Padilla mit seinem Team für Forschungsaufgaben vor der Küste von Guadalupe Island im Wasser ist, schwimmt plötzlich ein riesiger Hai heran, und das Team sieht sich dem wohl größten Hai der Welt Auge in Auge gegenüber.

„Magisch!“: Forscher filmen „Deep Blue“ – den größten Hai aller Zeiten

Auf einer Expedition machte ein Meeresforscher eine überwältigende Entdeckung. Er filmte „Deep Blue“, den größten Hai der Welt. (Symbolbild) © Mile Ribeiro/Pexels

Die Aufnahmen wurden an der Küste von Guadalupe Island, einer kleinen Vulkaninsel, die etwa 160 Meilen (ca. 257 km) von der Baja California, Mexiko entfernt liegt und die für ihre Population von Weißen Haien bekannt ist, gemacht. Sie sind ähnlich spektakulär wie die eines Riesen-Thunfischs, der einen Hai in die Flucht schlägt – und lassen einem den Atem stocken: Man sieht einen Taucher, wie er die Vorderflosse des Hais berührt, bevor dieser davonschwimmt. Das Video von dem riesigen Weißen Hai, der den Käfig des Haiexperten und Meeresbiologen Mauricio Hoyos Padilla umkreist, ist eigentlich bereits 2015 veröffentlicht worden, verbreitet sich im Internet aber gerade erneut viral.

„Wir waren von seiner Größe überwältigt“: Forscher begegnen dem größten Hai der Welt

Und so entstanden die Bilder: „Wir suchten nach einem Hai, um einen Transponder zu setzen und ihn mit einem speziellen Gerät des Woods Hole Oceanographic Institute, einer sogenannten Hai-Cam, zu verfolgen“, sagte Hoyos Padilla gegenüber Newsweek. „Plötzlich zog dieses riesige Weibchen unter dem Boot vorbei, und wir waren von der Größe überwältigt. Wir versuchten, sie zu markieren, aber die Spitze funktionierte nicht richtig und wir mussten ins Mutterboot springen, um sie zu reparieren.“

Mehr als 6 Meter lang, 2 Tonnen schwer: Hai-Weibchen „Deep Blue“ ist über 50 Jahre alt

Man sieht den Weißen Hai namens „Deep Blue“, wie er mit seiner Nase an den Käfig stößt und sich dort aufhält. Hoyos Padillas war damit der erste Mensch, der dem gigantischen Meerestier je begegnete. Weiße Haie sind die größten Raubfische der Welt, für ihre Geschwindigkeit und Stärke bekannt – und wohl dafür, für das Aussterben des Megalodon verantwortlich zu sein. Im Durchschnitt erreichen sie eine Länge von über 4 Metern. Aber einige sind noch viel, viel größer. So wie „Deep Blue“. Sie ist ein weiblicher Weißer Hai, über 6 Meter lang und wiegt geschätzt über 2 Tonnen. Man nimmt an, dass sie über 50 Jahre alt ist.



„Erstaunliche Aufnahmen“: Meeresforscher filmen den größten Hai der Welt

.„Ein paar Minuten später kam er zu unserem Boot zurück und wir konnten den Transponder setzen, der das Signal an das AUV sendet, und wir begannen die Verfolgung. Wir erhielten erstaunliche Aufnahmen von Deep Blue in Bodennähe, wobei sie ihre dunkle Rückenpigmentierung nutzte, um sich mit der Farbe des Bodens zu tarnen“, erzählt Padilla.

Dem mexikanischen Meeresforscher, sein voller Name lautet Dr. Edgar Mauricio Hoyos Padilla, wurde erst Anfang des Jahres die höchste Auszeichnung des Sharkproject International verliehen, der Titel „Shark Guardian“. Anlass dafür ist sowohl seine unermüdliche wissenschaftliche Arbeit zum Schutz der Weißen Haie als auch sein internationales Engagement zur Erforschung und Bewahrung der Lebensräume und Wanderwege der Meeres-Giganten.

Meeres-Gigant „Deep Blue“ wird nie wieder vom Meeresforscher gesehen

Hoyos Padilla sagt, er und sein Forschungsteam hätten Deep Blue seit ihrer Entdeckung nicht mehr gesehen. Sie wurde jedoch von anderen Personen gesichtet. Im Jahr 2019 wurde sie gesehen, wie sie sich vor der Küste Hawaiis an einem Wal-Kadaver labte, während National Geographic einen Dokumentarfilm drehte. Im selben Jahr veröffentlichte die Taucherin und Naturschützerin Ocean Ramsey Aufnahmen von sich selbst, wie sie mit einem riesigen Hai schwamm und ihn berührte, den sie für „Deep Blue“ hielt, was allerdings viele Haiforscher verurteilten.

Forscher ist sicher: „Sie kommt im November oder Dezember zur Insel“

Obwohl Hoyos Padilla „Deep Blue“ seit seiner ersten Begegnung mit ihr nicht mehr gesehen hat, hat er eine ganz klare Vermutung, wo sie ihre Zeit verbringt. „Wir machen jedes Jahr Untersuchungen von den Ökotourismus-Booten und unserem Schiff aus. Da es sich um ein großes Weibchen handelt, bin ich sicher, dass sie im November oder Dezember zur Insel Guadalupe kommt, wenn die meisten nördlichen See-Elefanten auf der Insel eintreffen“, sagte er gegenüber der Newsweek.