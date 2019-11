Messerattacke in Den Haag: Polizei äußert sich zu Zustand der Opfer - Täter weiter flüchtig

Wenige Stunden nach London

Bei einem Messerangriff in einer bekannten Einkaufstraße in Den Haag wurden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei gab neue Details zum Zustand der Opfer bekannt.

Am Freitagabend kam es im niederländischen Regierungssitz Den Haag zu einem Messerangriff.

Der Vorfall ereignete sich in der Einkaufsstraße Grote Marktstraat.

Nach Angaben der Polizei wurden dabei mehrere Menschen verletzt.

Update vom 30. November 2019, 09.18 Uhr: Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter von Den Haag geht nach Angaben der Polizei vom Samstag mit Hochdruck weiter. Medienberichten zufolge wurden unter anderem Bahnhöfe und der öffentliche Nahverkehr kontrolliert.

Messerattacke in Den Haag: Verletzte aus Krankenhaus entlassen

Update vom 30. November 2019, 07.45 Uhr: Nach der Messerattacke in Den Haag am Freitag gibt es gute Nachrichten von den Opfern: Sie hatten offenbar Glück im Unglück. Wenige Stunden nach der Attacke sind die dabei verletzten drei Minderjährigen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen auf Twitter mit. Die Ermittlungen und die Suche nach dem flüchtigen Täter liefen weiter auf Hochtouren. Zum genauen Alter der Opfer gab es keine Angaben. Am Freitag hatte ein Mann in einer belebten Einkaufsstraße mit einem Messer um sich gestochen und drei Menschen verletzt - kurz nach dem Terroranschlag in London, bei dem zwei Menschen getötet worden waren.

Laut Polizei in Den Haag gab es hier allerdings keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv. Allerdings werde in alle Richtungen ermittelt. Die Zeitung „De Telegraaf“ berichtete unter Berufung auf eine gut informierte Quelle, es habe den Anschein gehabt, dass die Opfer zufällig ausgesucht worden seien. Eine Augenzeugin berichtete, in der Einkaufstraße sei eine große Panik ausgebrochen. Niemand habe gewusst, was passiert sei. Zuerst sei gesagt worden, es sei geschossen worden. Die Polizei twitterte, die Familien der Verletzten seien informiert worden.

Zweiter Angriff: Mehrere Verletzte nach Messerattacke in Den Haag - Täter auf der Flucht

Update 22.33 Uhr: Stand 22.20 Uhr ist der Angreifer, der mindestens drei Passanten mit einem Messer verletzt hat noch immer auf der Flucht. Die Polizei von Den Haag gab über Twitter bekannt, dass man nach wie vor nach dem Mann fahnden würde und bat die Bevölkerung um Hilfe.

We are still looking for the suspect. If you have any information that can help us, you can also call our investigation tip line 0800-6070 or call anonymously to 0800-7000. https://t.co/KzHcTE3KSI — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019

Update 21.51 Uhr: Zwar ereignete sich die Messerattacke in Den Haag nur wenige Stunden nach einem Terroranschlag in London, jedoch gäbe es zu diesem Zeitpunkt keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Ein Video, was in den sozialen Netzwerken kursiert zeigt, wie Menschengruppen auf der Einkaufstraße panisch weglaufen. Ein Krankenwagen war zum Zeitpunkt der Aufnahme allerdings schon Vorort.

Originalmeldung: Messerattacke in Den Haag - Mann sticht um sich und verletzt drei Passanten

Bei einem Messerangriff in der niederländischen Großstadt Den Haag wurden am Freitagabend mehrere Menschen verletzt. Das bestätigte die örtliche Polizei via Twitter. Der Angriff fand in der beliebten Einkaufsstraße Grote Marktstraat statt. Rettungskräfte befinden sich derzeit vor Ort. Weitere Details zum Täter, dessen Motiv oder den Opfern sind noch nicht bekannt. Die Deutsche Presseagentur berichtet von drei Verletzten.

Bij het steekincident aan de #GroteMarktstraat zijn er drie personen gewond geraakt. Heeft u iets gezien van dit incident, of hebt u camerabeelden of ander beeldmateriaal? Meld dit dan via 0900-8844. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019

Den Haag: Messerattacke in beliebter Einkaufstraße - Täter soll sich noch auf der Flucht befinden

Wie focus.de berichtet, soll der Täter sich noch auf der Flucht befinden. Die Polizei habe demnach das Gebiet großräumig abgesperrt und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Der Täter sei nach Angaben der Polizei ein "leicht dunkelhäutigen Mann“ zwischen 45 und 50 Jahren, hat dunkle Haare und trägt einen grauen Jogginganzug. Der Angriff soll sich demnach auf Höhe des Einkaufszentrums Hudson‘s Bay ereignet haben. Auf Bilder ist zu sehen, wie die Polizei von Den Haag das Gebiet rund um das Einkaufzentrum absperrt.

Der Messerangriff von Den Haag ist bereits der zweite Angriff mit einer Stichwaffe an diesem Freitag. Am Freitagmittag ereignete sich bereits ein Messerangriff auf der London Bridge in der englischen Hauptstadt, bei der zwei Menschen getötet und drei weiter verletzt wurden. Die Polizei stufte die Attacke als Terroranschlag ein. Der mutmaßliche Täter, der eine Sprengstoffattrappe an seinem Körper trug wurde erst von Passanten entwaffnet und zu Boden geworfen, eher er von den eintreffenden Einsatzkräften der Polizei noch Vorort gestellt und erschossen wurde. Er erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Bereits 2017 ereignete sich ein Terroranschlag auf der London Bridge, bei dem mehrere Menschen starben. Damals bekannte sich der so genannte Islamische Staat (IS) zu den Angriffen.

Das Motiv des Messerangriffs in Den Haag ist derzeit jedoch noch unklar.

Weitere Informationen folgen in Kürze

