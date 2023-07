Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Deutsche Verdächtige filmten die Tat – das spielte sich wohl im Hotel ab

Von: Robin Dittrich

Teilen

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca befinden sich fünf Deutsche in U-Haft. Die Verdächtigen, aus Deutschland kommend, filmten sich bei ihrer Tat.

Mallorca – Eine fünfköpfige Gruppe deutscher Urlauber soll sich an der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen beteiligt haben. Die Tatverdächtigen filmten ihre Tat offenbar.

Deutsche Tatverdächtige filmen angebliche Gruppenvergewaltigung mit Smartphone

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Deutschen auf Mallorca ermittelt die spanische Polizei. Fünf Urlauber aus Deutschland befinden sich aufgrund des Verdachts der Gruppenvergewaltigung in Untersuchungshaft. Das zuständige Gericht lehnte eine Freilassung gegen Kaution am Samstagabend (15. Juli) ab. Es stehen hohe Strafen im Raum: Werden die Verdächtigen wegen der Vergewaltigung verurteilt, drohen ihnen bis zu zwölf Jahren in einem spanischen Gefängnis.

Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung bleiben fünf Männer in U-Haft, sie filmten laut Polizei-Angaben ihre Tat. © Clara Margais/dpa

Zu der Tat soll es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13. Juli) gekommen sein. Wie die örtliche Polizei nach der Auswertung weiteren Materials wie dem Video mitteilte, lernte die 18-jährige Urlauberin aus Deutschland dort einen jungen Mann zwischen 21 und 23 Jahren kennen. Im Laufe der Nacht vereinbarten die beiden, in das Hotelzimmer des Mannes zu gehen, was jedoch von der Rezeption des Hotels abgelehnt wurde. Da in einem nahegelegenen Hotel fünf Freunde des Mannes übernachteten, gingen die beiden angeblich dorthin. Wie die spanische Zeitung Última Hora berichtete, kam es dort zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit dem Mann. Hier werden die Deutschen nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca vorgeführt

Freunde von deutschem Urlauber verlangten angeblich, ebenfalls mit der 18-Jährigen zu schlafen

Wie es heißt, sollen die fünf Freunde des Mannes in der Folge gefordert haben, ebenfalls mit der 18-Jährigen sexuell aktiv zu werden. Wie Última Hora weiter schreibt, soll sie dem Geschlechtsakt mit zwei der fünf Männer zugestimmt haben, Sex mit den anderen drei lehnte sie ab. Die Ermittlungen ergaben, dass die drei Männer die Entscheidung der Urlauberin nicht akzeptieren wollten. Vier der Freunde zwangen die 18-Jährige demnach zu sexuellen Handlungen mit ihr, ein weiterer Verdächtiger nahm die Tat mit seinem Handy auf.

Nach der mutmaßlichen Tat flüchtete die Frau in das Badezimmer. Einer der Verdächtigen soll gegenüber der jungen Frau dann zugegeben haben, zu weit gegangen zu sein. Er habe sie beruhigt und überredet, sie in das Hotel zu begleiten, in dem ihre Freundinnen untergekommen waren. Die Frau rief nach der dortigen Ankunft umgehend die Polizei, fünf der Männer wurden noch im Hotel festgenommen, einer am Freitag. Einer der Verdächtigen wurde freigelassen, die fünf weiteren sitzen noch in U-Haft.

In spanischen Medien wurden die Männer als „Manada alemana“ bezeichnet, als „deutsches Rudel“. Damit wurde eine Parallele zu einer Gruppenvergewaltigung in Pamplona gezogen. 2016 hatten fünf junge Männer eine junge Frau in einem Hauseingang vergewaltigt und dabei gefilmt. (rd/dpa)