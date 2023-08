Bei Bergtour: Österreichischer Grünen-Politiker stürzt vor den Augen seiner Söhne in den Tod

Von: Robin Dittrich

Teilen

Bei einer Bergwanderung mit seinen drei Söhnen stürzte Grünen-Politiker Thomas Eder in den Tod. © Shotshop/Imago (Symbolbild)

Für den österreichischen Grünen-Politiker Thomas Eder endet eine Bergtour im Ötztal tödlich. Seine Freunde und Weggefährten trauern.

Sölden – Der 65-jährige Thomas Eder war mit seinen Söhnen zur Wanderung von Sölden zum Großen Schwarzsee aufgebrochen. Beim Abstieg geschah dann das Unglück: Thomas Eder stürzte in den Tod.

Sturz in den Tod: Grünen-Politiker stirbt bei Bergwanderung

Thomas Eder war viele Jahre Gemeinderat in Timelkam und Fraktionsobmann der Grünen in Österreich. Seiner Naturverbundenheit ging er nach, als er mit seinen drei Söhnen zur Bergwanderung aufbrach. Wie mehrere österreichische Medien, etwa die Südtiroler Tageszeitung Die Dolomiten, berichten, verunglückte Thomas Eder bereits am Samstag. Der Lokalpolitiker soll beim Abstieg von der Windachscharte gestolpert sein und den Halt verloren haben.

Anschließend stürzte der Grünen-Politiker zwischen 50 und 100 Meter in die Tiefe und starb noch an der Unfallstelle. Ein Beobachter des Unglücks rief zwar den Rettungsdienst, dieser konnte Eder aber nicht mehr helfen und stellte nur noch den Tod des 65-Jährigen fest. Eders drei Söhne wurden mit einem Hubschrauber nach Rabenstein geflogen und später von der Bergwacht zurück nach Sölden gebracht. Für Aufsehen sorgte zuletzt bereits der Tod von Schauspieler Julian Sands, der beim Wandern in den kalifornischen Bergen umkam.

Bürgermeister trauert um Grünen-Politiker Thomas Eder

Timelkams Bürgermeister Johann Kirchberger äußerte sich nach dem Tod des Politikers gegenüber OÖN: „Was Thomas gesagt hat, hatte Hand und Fuß. Parteigrenzen gab es für ihn keine, für uns alle ist das unglaublich traurig.“ Wie der Bürgermeister berichtet, saßen beide Männer vor Eders Aufbruch ins Ötztal noch beisammen.

Auch Thomas Eders Freunde trauern auf Facebook um den Familienvater: „Lieber Thomas, danke für unseren gemeinsamen Weg, für all die schönen Momente, für deinen Geist, deine Inspiration, für deine Freundschaft. R.I.P. Hab es schön, wo immer du jetzt auch bist. Deine Smart Lovejunkies“, schrieben seine Band-Kollegen auf Facebook. Am 12. und 13. August ist Thomas Eder in der Aufbahrungshalle Obertalheim aufgebahrt.