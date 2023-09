5 Gründe, warum Niederösterreich besser ist als das Burgenland

Von: Julian Mayr

Duell im Osten, Klein gegen Groß, Donau gegen Raab. Dass Niederösterreich das Burgenland in die Tasche steckt, liegt nicht nur am Frequency Festival.

Österreichs Bundesländer sind facettenreicher, als oft auf den ersten Blick deutlich. Das zeigt sich kaum irgendwo besser, als an den beiden Nachbarn Niederösterreich und Burgenland. Die zwei östlichen Bundesländer werden im Vergleich mit Tirol, Wien oder Kärnten oft unterschätzt. Doch sie haben es in sich, kulinarisch wie sprachlich, wie diese 8 burgenländischen Schmankerl oder diese 15 Dialekt-Sprüche aus Niederösterreich zeigen. Nicht zuletzt bestechen das größte und das östlichste Bundesland auch mit ihren schönen Landschaften. Warum aber Niederösterreich die Nase vorn hat, liegt an diesen fünf Gründen.

1. Stifte schlagen Burgen

Der Name Burgenland stammt nicht etwa von den vielen Burgen, sondern von altungarischen Komitaten. Dennoch hat das östlichste Bundesland einige schöne Burgen und schlösser zu bieten, nicht zuletzt das Schloss Esterházy in Eisenstadt. Doch mit den zahlreichen göttlichen Stiften in Niederösterreich kann es das Burgenland einfach nicht aufnehmen. Allein Klosterneuburg, Lilienfeld oder Melk sind auch über die Landesgrenze hinaus bekannt.

2. Wachau vs. Neusiedler See

Die Wachau in Niederösterreich ist weltberühmt für ihre malerischen Weinberge und charmanten Dörfer entlang der Donau. Im Gegensatz dazu ist der Neusiedler See im Burgenland zwar schön, aber er kann einfach nicht mit dem Zauber der Wachau mithalten. Ein Glas guten Weins in der Wachau ist unschlagbar!

Die Wachau hat im Vergleich zum Neusiedler See die Nase vorn. © Imagebroker/alimdi/Imago

3. Donau schlägt Raab

Das Burgenland hat freilich auch schöne und imposante Gewässer. Den bereits erwähnten Neusiedler See oder den längsten Fluss des Bundeslandes, die Raab. Doch ein jeglicher Vergleich erübrigt sich, wenn bedacht wird, dass durch Niederösterreich die schöne blaue Donau fließt, Österreichs Hauptstrom schlechthin. Durch das Burgenland schlängelt sich die Donau auf ihrem Weg zum Schwarzen Meer hingegen nicht. Klarer Sieg für Niederösterreich.

4. Mohnnudel statt Somlauer Nockerl

Die Waldviertler Mohnnudel ist eine süße Versuchung, die ihresgleichen sucht. Serviert mit etwas Apfelmus oder anderen köstlichen Früchten, kann ihr das Somlauer Nockerl einfach nicht das Wasser. Zwar ist auch die burgenländische Süßspeise eine Gaumenschmaus, doch eigentlich kommt die Nachspeise aus Ungarn, ist also strenggenommen importiert. Das macht es freilich nicht weniger schmackhaft, der Punkt geht aber an die Mohnnudel.

5. Frequency vs. Haydn

Niederösterreich hat auch in der Unterhaltungsszene einiges zu bieten. Das Frequency Festival in St. Pölten gehört zu den größten Musikfestivals in Österreich und zieht jedes Jahr Tausende von Musikfans an. Es ist ein Highlight für alle, die gerne Live-Musik und ein ausgelassenes Festivalerlebnis genießen. Dem lange Jahre in Eisenstadt tätigen, großen Komponisten Joseph Haydn kannst du hingegen nicht mehr live zuhören. Und: Haydn ist gebürtiger Niederösterreicher. Punkt für das größte Bundesland.

Dieses Match verliert das kleine Burgenland, doch im Duell mit dem heiligen Land Tirol, kann es sich klar behaupten.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.