Drama in den Alpen: Junge Frau stürzt in den Tod - Ihr Vater muss zuschauen

Beim Wandern am Großvenediger

+ © picture alliance / dpa / Johann Groder Symbolbild: Großvenediger. © picture alliance / dpa / Johann Groder

Beim Wander in Tirol ist eine junge Berlinerin tödlich verunglückt. Ihr Vater sah alles und konnte ihr nicht helfen.

Prägraten - Bei einer Wandertour mit ihrem Vater ist eine Frau aus Berlin in den österreichischen Alpen in den Tod gestürzt. Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, waren die 28-Jährige und der Vater in Osttirol auf einer mehrtägigen Route zu verschiedenen Berghütten unterwegs.

Tirol: Junge Frau stürzt 50 Meter in die Tiefe

Am Donnerstag wanderten die beiden im Gebiet von Prägraten am Großvenediger, als die Frau auf einem Pfad ausrutschte und über einen steilen und felsigen Hang rund 50 Meter in die Tiefe stürzte. Zum Unfallzeitpunkt habe es leicht geregnet, sagte eine Polizistin der Deutschen Presse-Agentur.

Der Vater alarmierte sofort die Rettungskräfte. Diese bargen die Frau mit einem Hubschrauber, doch der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Ein Urlauber (73) aus München ist am Gaisbergjochsteig in Kirchberg (Tirol) 200 Meter tief abgestürzt.

dpa