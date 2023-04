Großer Polizeieinsatz am Kongresszentrum ICC in Berlin

Ein Blaulicht: Die Polizei rückte in Berlin zum ICC aus. © Lino Mirgeler/dpa

War es ein falscher Hinweis? Die Polizei hat bei der Suche nach zwei angeblich bewaffneten Personen nach mehr als einer Stunde nichts gefunden.

Berlin - Ein Notruf hat einen großen Polizeieinsatz am Berliner Kongresszentrum ICC ausgelöst. Ein Anrufer habe gegen 9.00 Uhr zwei Personen mit gefährlichen Gegenständen im Bereich des ICC in Berlin-Charlottenburg gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Polizei suche das riesige Gebäude und die Umgebung ab, habe aber nach mehr als einer Stunde noch nichts gefunden. Beteiligt an dem Einsatz waren auch Spezialeinheiten (SEK).

Der Sender RBB hatte bei Twitter geschrieben, „Personen mit langen Waffen“ seien gesichtet worden. Das bestätigte der Polizeisprecher nicht. Der Alarmruf sei etwas unklar gewesen, hieß es. Nicht ausgeschlossen sei auch, dass es sich um einen falschen Hinweis handele. Ob am Mittwochvormittag eine Veranstaltung im ICC stattfand, war zunächst nicht bekannt. dpa