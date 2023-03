Großeinsatz der Polizei in Karlsruhe: Offenbar Geiselnahme in Apotheke

Von: Alina Schröder

In Karlsruhe ist die Polizei offenbar wegen einer möglichen Geiselnahme im Großeinsatz, wie ein Sprecher bestätigte.

Karlsruhe – In Karlsruhe ist die Polizei wegen einer Geiselnahme in einem Großeinsatz. Das Tatgeschehen laufe noch, sagte ein Sprecher am frühen Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur (dpa). In einer Apotheke seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden. Man ziehe gerade weitere Einsatzkräfte zusammen. Am späten Freitagnachmittag ungefähr gegen 16.30 Uhr habe die Geiselnahme begonnen, hieß es. (dpa)

