„Große Sache für mich“: Britney Spears über neuen Song mit Elton John

Von: Susanne Kröber

Das Warten hat ein Ende: Am 26. August erscheint mit „Hold Me Closer“ der von den Fans sehnlichst erwartete gemeinsame Song von Britney Spears und Elton John.

Los Angeles – Sechs Jahre ist es her, dass Britney Spears mit „Make Me...“ und „Slumber Party“ ihre letzten Singles veröffentlicht hat. Seitdem hat sich das Leben des Popstars grundlegend geändert. Mehr als 13 Jahre stand Spears unter der Vormundschaft durch ihren Vater, die 2021 nach monatelangen Gerichtsverhandlungen aufgehoben wurde, seitdem kann Britney Spears wieder selbst über ihr Leben bestimmen.

Hold Me Closer: Britney Spears und Elton John veröffentlichen ihren gemeinsamen Song

Auf die Märchenhochzeit mit ihrem langjährigen Freund Sam Asghari im Juni 2022 folgt jetzt ein weiteres Highlight für Britney Spears. Für ihr musikalisches Comeback kann die Sängerin auf prominente Unterstützung zählen. Kein Geringerer als Superstar Sir Elton John hat mit Spears eine Neuauflage seines 1970er-Jahre-Hits „Tiny Dancer“ aufgenommen. „Hold Me Closer“ heißt das gemeinsame Remake, welches am 26. August veröffentlicht wird.

Britney Spears hat mit Elton John ein Remake seines Hits „Tiny Dancer“ mit dem Titel „Hold me closer“ aufgenommen. © Arne Dedert/dpa/Martin Müller/imago/Montage

In Cannes hatte Elton John bei einem Überraschungsauftritt im exklusiven Strandrestaurant „La Guérite“ diese Woche bereits einen kleinen Vorgeschmack auf seinen gemeinsamen Song mit Britney Spears gegeben, wie ein Clip auf dem Instagram-Account des Sängers zeigt. Hinter dem DJ-Pult sang Elton John „Hold Me Closer“ kurz an und wurde dafür von den Gästen bejubelt.

Britney Spears über ihren neuen Song „Hold Me Closer“: „Es ist verdammt cool“

Elton John rührt also schon mal fleißig die Werbetrommel, bei Twitter ließ jetzt auch Britney Spears ihre Fans an ihrer Vorfreude auf „Hold Me Closer“ teilhaben. „Okie dokie ... mein erster Song seit sechs Jahren! Es ist verdammt cool, dass ich mit einem der legendärsten Männer unserer Zeit singe“, so Spears, die Elton John in ihrem Beitrag verlinkt.

„Ich bin ziemlich überwältigt... Das ist eine große Sache für mich!“, betont Britney Spears in ihrem Twitter-Post, unter dem sich die begeisterten Reaktionen häufen. Aber wer würde der Sängerin, die 1998 mit „… Baby One More Time“ ihren großen Durchbruch feierte, keinen weiteren Hit gönnen. Für alle „Friends“-Fans ist Elton Johns Song – dank Phoebe Buffay verewigt als „Hold Me Close, Young Tony Danza“ – sowieso seit Jahren Kult. Vielleicht markiert er ja jetzt auch Britney Spears‘ musikalische Wiedergeburt.