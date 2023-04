Großbrand in Rothenburgsort: Feuerwehr warnt Bevölkerung

Von: Sebastian Peters, Elias Bartl

Meterhohe Flammen schlagen in den Himmel. © Jonas Walzberg/DPA

Die Feuerwehr Hamburg ist in Rothenburgsort in Einsatz. Auf der Billstraße brennt es auf einem Gewerbehof. Eine giftige Rauchwolke steht über Hamburg.

Hamburg – In Hamburg-Rothenburgsort ist es am frühen Ostersonntagmorgen, 9. April 2023, gegen 04:43 Uhr zu einem Großfeuer gekommen. Die Flammen schlugen aus mehreren Hallen und verursachten kleinere Explosionen. Die Feuerwehr Hamburg rückte mit einem Großaufgebot an, um den Brand zu bekämpfen.

Feuer in Hamburg: Bevölkerung per App gewarnt

Eine riesige Rauchwolke steht über Hamburg. © Elias Bartl

Da die Rauchwolke stadteinwärts zog, wurden Anwohner auch in der Hamburger Innenstadt dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- sowie Klimaanlagen abzuschalten. Aufgrund des Brandes wurde der Verkehr der S-Bahn-Linie S21 zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet eingestellt. Weitere Informationen über die Ursache und mögliche Schäden durch das Feuer sind bisher nicht bekannt.

Bei dem Feuer soll es sich nach Aussage des NDRs um den größten Feuerwehreinsatz seit 10 Jahren handeln. Es ist damit zurechnen, dass die Löscharbeiten noch den gesamten Tag andauern werden.