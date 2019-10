Schrecklicher Fund: Mehrere Tote in Kino entdeckt

Ein Verbrechen?

+ © picture alliance/dpa / Christophe Gateau In Groningen/Niederlande wurden zwei Leichen in einem Kino entdeckt (Symbolbild) © picture alliance/dpa / Christophe Gateau

In einem Kino in den Niederlanden sind am Morgen zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei ermittelt.

Groningen - In einem Kino der niederländischen Stadt Groningen sind am Samstag zwei Leichen gefunden worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben auf Twitter von einem Verbrechen aus.

Mehrere Beamte seien vor Ort und die Umgebung des Filmtheaters im Zentrum der Stadt sei abgeriegelt worden, teilte die Polizei weiter mit. Weitere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht. In örtlichen Medien hieß es, die beiden Toten seien am Morgen von Mitarbeitern des Kinos entdeckt worden.

In Essex nahe London löste der Fund von 39 Leichen in einem Kühlwagen umfangreiche Ermittlungen aus. Nun kommen immer mehr Details zur Herkunft der Opfer ans Licht. Und auch in Deutschland wurden zwei Tote bei Hermes entdeckt. Die Obduktion klärte die Todesursache.

dpa