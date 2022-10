35 Jahre Dirty Dancing: RTL gibt neuen Sendetermin bekannt

Von: Susanne Kröber

Die RTL-Jubiläumsshow „35 Jahre Dirty Dancing“ musste im September Basketball EM und LEGO Masters weichen. Jetzt holt der Sender die Geburtstagsparty nach.

Köln – RTL surft auf der Retrowelle. Nach Neuauflagen von Sendungen wie „Die 100.000 Mark Show“ und „Der Preis ist heiß“ oder der wenig erfolgreichen Jubiläumsshow „40 Jahre Supernasen“ ist jetzt ein echter Kultfilm an der Reihe. 1987 lief „Dirty Dancing“ in den Kinos an. 35 Jahre später schickt RTL Moderatorin Janin Ullmann mit „35 Jahre Dirty Dancing – Die große Geburtstagsparty“ ins Rennen. Im September flog die Show kurzfristig aus dem Programm, wird jetzt aber am 15. Oktober 2022 nachgeholt.

RTL gibt Nachholtermin für 35 Jahre Dirty Dancing bekannt – und zeigt den Originalfilm

„RTL hat kurzfristig das Programm geändert und zeigt am Freitagabend, 16.9., ab 20:15 Uhr das EM-Halbfinale der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, weshalb das Finale von‘„LEGO Masters‘ 2022 auf den Samstag rutscht. Ein neuer Sendeplatz für ‚35 Jahre Dirty Dancing‘ steht noch nicht fest. Sobald ein neuer Termin fix ist, geben wir ihn bekannt“, erklärte RTL auf Nachfrage der Kreiszeitung. Jetzt steht der neue Sendetermin fest: RTL zeigt „35 Jahre Dirty Dancing – Die große Geburtstagsparty“ am 15. Oktober 2022 um 20:15 Uhr. Und das ist noch nicht alles.

Fans des kultigen Tanzfilms kommen an diesem Wochenende so richtig auf ihre Kosten. Denn RTL strahlt nicht nur „35 Jahre Dirty Dancing – Die große Geburtstagsparty“ am 15. Oktober 2022 zur Primetime aus, sondern nimmt auch „Dirty Dancing“ mal wieder ins Programm. Der Originalfilm von 1987 läuft am 16. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL. Schon tagsüber zeigt der Sender hintereinander weitere Tanzfilm-Klassiker. Los geht‘s um 8:55 Uhr mit „Grease“, im Anschluss folgt um 11:05 Uhr „Grease 2“. Danach geht es um 13:10 Uhr schwungvoll weiter mit „Flashdance“, und um 15:00 Uhr ist Patrick Swayze in einer Gastrolle als Tanzlehrer in „Dirty Dancing 2 - Heiße Nächte auf Kuba“ zu sehen.

35 Jahre Dirty Dancing: Die Stars damals und heute

Vor 35 Jahren eroberte „Dirty Dancing“ die Kinosäle. Der Tanzfilm entwickelte sich zum Überraschungshit und machte Patrick Swayze und Jennifer Grey zu Weltstars. Aber was wurde aus den „Dirty Dancing“-Stars?

Jennifer Grey spielt Frances „Baby“ Houseman: Bevor Jennifer Grey als Frances Houseman, genannt Baby, in „Dirty Dancing“ der Durchbruch gelang, war sie unter anderem in „Die rote Flut“ und „Ferris macht blau“ zu sehen. Nach „Dirty Dancing“ unterzog sich Grey einer Nasen-OP, woraufhin ihre Karriere ins Stocken geriet. Seitdem hatte die Schauspielerin vorwiegend kleinere Auftritte in Serien wie „Friends“ oder „Grey‘s Anatomy“. 2010 gewann Grey das US-Pendant zu „Let‘s Dance“, „Dancing with the Stars“. Die Schauspielerin ist geschieden, mit Ex-Mann Clark Gregg hat sie Tochter Stella.

35 Jahre Dirty Dancing – Die große Geburtstagsparty: Das sind die Gäste

Die von Janin Ullmann moderierte Sendung „35 Jahrer Dirty Dancing – Die große Geburtstagsparty“ ist bereits aufgezeichnet. Als Gäste begrüßt Moderatorin Ullmann Rebecca Mir, Vanessa Mai und Joachim Llambi, die laut RTL „bei Filmausschnitten in ihren ganz persönlichen Erinnerungen schwelgen und in abwechslungsreichen Spielen ihr Filmwissen unter Beweis stellen.“ Als Showacts wurden Jeanette Biedermann und DJ Ötzi für die knapp dreistündigen Show verpflichtet. Und wer immer schon mal sehen wollte, wie Oliver Pocher als Frances „Baby“ Houseman aussieht, sollte unbedingt einschalten.

Dirty Dancing 2022: Sendetermin und Streaming – „35 Jahre Dirty Dancing – Die große Geburtstagsparty“ wird im Oktober ausgestrahlt

Der neue Termin der RTL-Show „35 Jahre Dirty Dancing – Die große Geburtstagsparty“ steht fest. Am 15. Oktober um 20:15 Uhr zeigt RTL die Sendung mit Moderatorin Janin Ullmann. „Dirty Dancing“ läuft anlässlich des 35. Geburtstages auch im Free-TV, RTL strahlt den Tanzfilm-Klassiker am 16. Oktober um 20:15 Uhr aus.

Als kostenloser Stream ist „Dirty Dancing“ aktuell nicht bei Netflix, Amazon Prime Video & Co. im Angebot. Wer aktuell also unbedingt mal wieder schmachtend Johnny Castle und Baby Houseman beim Tanzen zuschauen möchte, muss „Dirty Dancing“ leihen, ab 2,99 Euro ist dies möglich.

Transparenzhinweis: Der Text wurde am 2. September um das aktuelle Datum des Ersatztermins ergänzt.