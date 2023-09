Wichtiger Verkehrs-Tunnel in der Schweiz gesperrt – „Betonteile auf Fahrbahn gefallen“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Im Gotthard-Tunnel geht vorerst nichts mehr. Wegen eines Risses in der Zwischendecke muss die Strecke gesperrt werden. Mitten in der Urlaubssaison herrscht Chaos.

Bern – Seit Sonntagnachmittag (10. September) führt für den Straßenverkehr kein Weg mehr durch den Gotthard-Tunnel. Wie das Schweizer Bundesamt für Strassen Astra am Montagmorgen mitteilte, wurde die auch von deutschen Verkehrsteilnehmern oft genutzte Unterführung „bis auf Weiteres“ gesperrt. Zu diesem Mittel mussten die Eidgenossen demnach kurz nach 16 Uhr greifen, weil ein technischer Defekt an der Zwischendecke festgestellt worden war.

Gotthard-Tunnel gesperrt: „Betonteile haben sich gelöst und sind auf Fahrbahn gefallen“

„Nahe des Tunnelportals Nord haben sich Betonteile gelöst und sind auf die Fahrbahn gefallen“, berichtet Astra. Dies sei von der Kantonspolizei gemeldet worden, woraufhin der Tunnel umgehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden sei. Personen kamen den Berichten zufolge nicht zu Schaden.

Die Schweizer Boulevardzeitung Blick zitierte Leser, die sich zum Beginn der Sperrung gerade im Tunnel befunden haben sollen. Demnach berichtete eine Frau: „Die Tunneldecke ist hinuntergekommen. Wir waren die Vordersten an der Tunnelsperrung im Tunnel.“ Ein Leser, der mit seinem Sohn unterwegs gewesen sei, beschwerte sich am Sonntag: „Es herrscht Chaos hier. Ich stehe seit zwei Stunden mit Hunderten von Leuten vor einer roten Ampel vor dem Gotthard-Tunnel.“

Gähnende Leere: Der Gotthard-Tunnel muss wegen eines Defekts der Decke außerplanmäßig gesperrt werden. (Symbolbild) © IMAGO / localpic

Bis auf Weiteres Sperrung im Gotthard-Tunnel: Riss von 25 Metern in Decke festgestellt

Der Astra-Mitteilung zufolge wurde ein Riss von einer Länge von 25 Metern festgestellt. Das genaue Ausmaß des Schadens und die Ursache waren zunächst nicht bekannt. Mit Hochdruck werde an deren Eruierung sowie der Schadensbehebung gearbeitet. Wie lange der Gotthard-Tunnel für den Straßenverkehr tabu bleiben muss, war zunächst ebenfalls nicht bekannt. Astra kündigte „zu gegebener Zeit“ weitere Informationen an.

Weiter heißt es, der Verkehr werde über die San Bernardino-Route, also die A13, sowie die Gotthard-Passstraße umgeleitet. Zudem werde Schwerverkehr, der in den Schwerverkehrskontrollzentren Giornico und Ripshausen auf eine Weiterfahrt wartet, zurückgehalten.

Gotthard-Tunnel als Nord-Süd-Verbindung: Zweite Röhre soll im Jahr 2029 eröffnet werden

Der im Süden der Schweiz nahe der Grenze zu Italien gelegene Gotthard-Straßentunnel ist 16,9 Kilometer lang und verläuft parallel zum Gotthard-Eisenbahntunnel. Er gilt laut dem Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) als kürzeste Nord-Süd-Verbindung im europäischen Alpenbogen und unterquert auf 1100 Metern über dem Meeresspiegel das Gotthard-Massiv mit dem 2680 Meter hohen Monte Prosa. Beschrieben wird er auch als „Herzstück der Schweizer Nationalstrasse A2 von Basel nach Chiasso“.

Kein seltener Anblick: Vor dem Gotthard-Tunnel staut sich der Verkehr. (Symbolbild) © IMAGO/Manuel Geisser

Seit der Eröffnung des Tunnels wird der Verkehr zweispurig durch eine Röhre geleitet, ab Mitte des Jahres 2029 soll eine zweite Röhre in Betrieb gehen. Weil anschließend notwendige Sanierungsarbeiten an der ursprünglichen Röhre anstehen, werden nach bisherigen Plänen erst 2032 beide Röhren befahren werden können. Dann wird pro Röhre nur jeweils eine Fahrspur pro Richtung für den Verkehr offenstehen, die zweite soll als Pannenstreifen genutzt werden.

Die längsten Tunnel der Welt für den Straßenverkehr 1. Laerdalstunnel (Norwegen) mit 24,5 Kilometern 2. Yamate-Tunnel (Japan) mit 18,2 Kilometern 3. Zhongnanshan-Tunnel (China) mit 18 Kilometern 4. Gotthard-Tunnel (Schweiz) mit 16,9 Kilometern 5. Ryfylketunnel (Norwegen) mit 14,4 Kilometern

Arbeiten im Gotthard-Tunnel: Röhre mehrmals im Jahr planmäßig gesperrt

Sperrungen des Gotthard-Tunnels sind alles andere als ungewöhnlich. So ist jeglicher Straßenverkehr auf der Route wegen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten mehrmals im Jahr planmäßig untersagt. 2023 soll der Tunnel sechsmal jeweils vier Nächte am Stück und einmal zwei Nächte am Stück gesperrt sein. Auch vom 11. bis zum 15. September war dies jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr geplant. Gleiches gilt für die folgenden beiden Wochen und dann auch nochmal für den 2. bis 4. Oktober.

Der aktuelle Zwischenfall ist bereits der zweite binnen kurzer Zeit unter dem Gotthard-Massiv. Erst im August war ein Güterzug wegen eines gebrochenen Rades entgleist. Mehrere Waggons prallten gegen ein unterirdisches Tor, es entstand ein Trümmerfeld. Die Bergung soll sich schwierig gestalten, die Arbeiten werden nach Informationen vom SRF frühestens Anfang des kommenden Jahres abgeschlossen sein. (mg)