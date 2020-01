Mann scrollt bei Google Maps über Großbritannien - dann macht er eine rätselhafte Entdeckung

Mysteriöser Fund im Kartendienst

Über Google Maps machte ein User eine ziemlich sonderbare Entdeckung. Er scrollte über Karten von England, als er plötzlich Rätselhaftes auf dem Bildschirm erblickte.

Über die Tools Google Earth und Google Maps kann man bequem von daheim die Welt erkunden.

Aus der Vogelperspektive machte ein User nun einen erstaunlichen Fund in England .

. Die Entdeckung ist rätselhaft.

Google Earth: Entdeckung bei englischem Dorf - plötzlich taucht Riese auf Bildschirm auf

Nun machte ein User in England eine erstaunliche Entdeckung in England.

Auf der Instagram-Seite „Google Earth Finder" werden kuriose und spektakuläre Funde auf Karten des Google-Dienstes dokumentiert. Wir werden in einem kurzen Clip Zeuge, wie sich der User immer näher an das Dorf Cerne Abbas im Süden Englands (Grafschaft Dorset) heran scrollt. Doch neben Straßen, Häusern und grünen Wiesen erscheint auf einmal eine Steinzeit-Gestalt! War hier Picasso am Werk, heißt es im Kommentar zu dem Clip.

Auf der Instagram-Seite „Google Earth Finder“ werden kuriose und spektakuläre Funde auf Karten des Google-Dienstes dokumentiert. Wir werden in einem kurzen Clip Zeuge, wie sich der User immer näher an das Dorf Cerne Abbas im Süden Englands (Grafschaft Dorset) heran scrollt. Doch neben Straßen, Häusern und grünen Wiesen erscheint auf einmal eine Steinzeit-Gestalt! War hier Picasso am Werk, heißt es im Kommentar zu dem Clip.

Riese von Cerne Abbas auf Google Maps: Von wem stammt diese Gestalt? Forscher sind sich uneins

Nein, Picasso war es nicht! Aber eine abschließende Erklärung für den Cerne Abbas Giant, wie er genannt wird, gibt es immer noch nicht. Die Bodenzeichnung ist 66 Meter groß und hält eine Keule in der rechten Hand. Aus den Linien schimmert der weiße Kalkstein hervor. Besonders ins Auge fällt der überdimensionierte Phallus der Figur. Auffällig sind außerdem drei Rippen und die Brustwarzen. Der Kopf ist verhältnismäßig klein.

Doch wer hat diese Figur erstellt? Darüber ist sich die Forschung uneins. Zuerst wurde der Riese im Jahr 1694 erwähnt. Doch möglicherweise ist er noch viel älter. Auch die Kelten werden als Urheber vermutet. Eine andere Theorie besagt, dass er aus römischer Zeit stammen könnte. Soll er eine Fruchtbarkeitsgottheit sein? Oder doch der antike Herkules?

Einheimischen ist der Boden-Riese natürlich schon länger bekannt - nicht nur über Google Earth. In der Region ist er eine Touristenattraktion. Dennoch ist das plötzliche Bild auf dem Boden für jeden, der zufällig mit der Maus über England „fliegt“ wohl eine erstaunliche und rätselhafte Entdeckung.

