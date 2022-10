Tito Puente: Google Doodle ehrt heute „König des Mambo“

Verstorbener Musiker

Mit einem Google Doodle ehrt der Konzern auf seiner Suchmaschine Tito Puente. Der Musiker gilt vor allem im Bereich Latin-Jazz als eine Ikone – doch nicht nur da.

New York – Mit Tito Puente ehrt Google über sein heutiges Google Doodle eine Musik-Ikone: Über ein halbes Jahrhundert bespielte der im Jahr 2000 verstorbene Musiker unzählige Bühnen. Zu seinem Tod schrieb der Spiegel einst, Puente habe „über fünf Jahrzehnte“ in der „swingenden Latin-Jazz-Szene den Ton angegeben“, und tatsächlich ist sein Einfluss keineswegs zu unterschätzen. Ihn auf den Latin-Jazz zu reduzieren, würde dem musikalischen Œuvre des Künstlers Puente allerdings nicht gerecht werden: auch auf Mambo und Salsa hatte er großen Einfluss.

Tito Puente schrieb Musikgeschichte: Google Doodle ehrt heute verstorbenen Musiker

Das Google Doodle heute, am 11. Oktober 2022, ehrt mit Tito Puente ein Stück Musikgeschichte: Puente, der als Sohn zweier puerto-ricanischer Eltern im Jahr 1923 in New York geboren wurde, sollte in seinem Leben den Latin-Jazz, Salsa und Mambo entscheidend beeinflussen. Google ehrt den Musiker heute im Rahmen des U.S. Hispanic Heritage Month, in dessen Rahmen wohl in den kommenden Tagen noch weitere bekannte Persönlichkeiten Ehrung erfahren dürften. Puentes Schaffen war nicht nur von seiner Form, sondern auch von seinem Umfang her enorm: Er brachte insgesamt über 100 Alben heraus.

+ Der verstorbene Musiker Tito Puente gilt als Ikone des Latin-Jazz. (Archivbild) © Jeff Vespa/dpa

Der Musiker versuchte sich zu Lebzeiten auch als Schauspieler und trat unter anderem im Film „The Mambo Kings“ in Erscheinung. In musikalischer Hinsicht erhielt er insgesamt fünf Grammys, zuletzt wegen der besten Aufnahme traditioneller Latino-Musik. Große Bekanntheit erlangte auch eine Version Carlos Santanas von Puentes Lied „Oye Come Va“. Betrachtet man das Schaffen des New-Yorkers, ist das allerdings nur ein Bruchstück, und ein Lied von hunderten: Insgesamt veröffentlichte Puente mehr als 400 Lieder.

Google ehrt Puente mit einem Doodle und einem Video: Der Musiker dargestellt vor einer Skyline

Zusätzlich zum Doodle ehrt Google Puente mit noch einem weiteren Behind-the-Scenes-Video, das den Musiker bei Fernsehauftritten und Konzerten zeigt. Auf dem Doodle selbst ist der bisweilen als „König des Mambo“ bezeichnete Künstler als Zeichnung in einem roten Anzug, mit weißem Hemd und schwarzer Fliege dargestellt. Puente steht lächelnd vor zwei vor ihm aufgebauten Trommeln, in einer Hand ein Trommelstock, in der anderen die Fahne Puerto Ricos.

Im Hintergrund ist der bekannte Google-Schriftzug zu erkennen. In den G‘s, dem L und dem E ist eine Skyline mitsamt Himmel, oder das steinerne Gemäuer von Hausfassaden zu erkennen. In einigen Fenstern brennt Licht. Mutmaßlich handelt es sich bei der dargestellten Stadt um Puentes Geburtsort New York. Der Musiker selbst steht zwischen den beiden G‘s, wobei die Trommeln vor ihm die O‘s des Google-Schriftzugs darstellen. Auch hinter Puente erheben sich stilisierte Wohnblocks. Beim Klick auf das Doodle beginnt ein kurzes, animiertes Musikvideo, Untertitel sind verfügbar.

Puente heute Google Doodle: Suchmaschine widmet täglich Persönlichkeiten oder Ereignisse

Der legendäre Musiker Tito Puente ist also heute Google Doodle, doch dieses wechselt in der Regel im Tagesrhythmus. Immer wieder widmet die Suchmaschine bekannten Persönlichkeiten oder Ereignissen ein Doodle. Die Spannbreite dabei ist groß, sie reicht von Künstlerinnen und Künstlern, über Aktivistinnen und Aktivisten bis hin zu wichtigen historischen Persönlichkeiten, wie Anne Frank.

Kürzlich erhielt auch der Bürgerrechtler, LGBTQ-Aktivist und Autor Kiyoshi Kuromiya ein Google Doodle. Einen Tag vor Tito Puente, also am 10. Oktober 2022, widmete die Suchmaschine ihre Darstellung dem verstorbenen Historiker Mostafa El-Abbadi, der an diesem Tag 94. Jahre alt geworden wäre.

