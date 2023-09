Schauriger Fund: Wanderer entdecken Gletscherleiche – Mann war 52 Jahre lang vermisst

Von: Yannick Hanke

Sensationeller Fund in Österreich: Die Leiche eines seit 52 Jahren vermissten Mannes ist auf einem Gletscher entdeckt worden. Der nächste Fund in kürzester Zeit.

Fusch an der Großglocknerstraße – In Österreich ist eine weitere Leiche auf einem Gletscher gefunden worden. Wie die Salzburger Polizei am Montag (11. September) mitteilte, entdeckten zwei Wanderer am 7. September die Überreste eines Mannes im Bereich des Hochgruberkees auf etwa 2800 Seehöhe (Höhe über dem Meeresspiegel).

Seit 1971 vermisst: Wanderer entdecken Gletscherleiche in Österreich – zweiter Fund binnen weniger Wochen

Wie es von den Beamten heißt, wurde der Tote von der Unfallstelle in der Nähe von Fusch an der Großglocknerstraße ins Tal geflogen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Leiche um einen seit 1971 vermissten Mann handelt, ein Dokument wurde bei der Leiche gefunden.

Erneut wurde eine Gletscherleiche in Österreich entdeckt. Der Mann galt seit 52 Jahren als vermisst. © dpa/Symbolbild

Nun sind die Behörden auf der Suche nach Verwandten, um die Identität mithilfe eines DNA-Vergleichs final zu klären. Erst Mitte August hatten Skiwanderer auf einem Tiroler Gletscher Leichenteile entdeckt. Eine DNA-Analyse brachte Anfang September dann die Gewissheit, dass es sich hierbei um die Überreste eines Mannes handelten, der 2001 im Alter von 37 Jahren in dem Gebiet des Schlatenkees verschollen war.

Über 100 Jahre im Eis gelegen: Gletscherschmelze legt Leiche von Weltkriegs-Soldaten frei

Noch weitaus länger verschollen war indes die Leiche von einem Weltkriegs-Soldaten, die in den Bergen des Adamello-Massivs im italienischen Trentino durch die Gletscherschmelze freigelegt wurde. Die Überreste des verwesten Soldaten entdeckten italienische Gebirgspolizisten und Bergretter auf 2935 Metern Höhe – wo die Leiche über 100 Jahre im Eis gelegen hatte. (han/dpa)