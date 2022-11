„Gibt keine Heilung“: Andy Taylor von Duran Duran hat Krebs

Von: Susanne Kröber

Bei der Aufnahme von Duran Duran in die Rock and Roll Hall of Fame konnte Ex-Gitarrist Andy Taylor nicht dabei sein. Den Grund teilte er in einem Brief mit.

Los Angeles – Es war ein bittersüßer Tag für die Mitglieder von Duran Duran. Am Wochenende wurden die New-Wave-Legenden aus Birmingham in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Eine Auszeichnung, die in der Musikindustrie einem Ritterschlag gleichkommt. Während sich die aktuellen Bandmitglieder Simon Le Bon, John Taylor, Rodger Taylor und Nick Rhodes bei der Zeremonie im Microsoft Theater in Los Angeles von den Fans feiern ließen, konnte der frühere Duran-Duran-Gitarrist Andy Taylor nicht dabei sein.

„Metastasierter Prostatakrebs im Stadium 4“: Ex-Duran-Duran-Gitarrist Andy Taylor ist unheilbar krank

Von 1980 bis 1986 war Andy Taylor, der übrigens nicht mit John und Rodger Taylor verwandt ist, Gitarrist bei Duran Duran. In diese Zeit fallen mit „The Reflex“, „The Wild Boys“ und dem James-Bond-Song „A View To A Kill“ auch die größten Erfolge von Duran Duran. Von 2001 bis 2006 war Andy Taylor erneut Teil der Band, bevor es zum endgültigen Bruch mit Duran Duran kam.

Roger Taylor, Nick Rhodes, John Taylor und Simon Le Bon (von links) von Duran Duran mussten bei der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame auf ihren ehemaligen Gitarristen Andy Taylor verzichten. © picture alliance/dpa/Invision via AP/Richard Shotwell

Bei der Zeremonie, die nicht in der eigentlichen Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland, sondern in Los Angeles stattfand, enthüllte Duran-Duran-Frontmann Simon Le Bon den traurigen Grund für die Abwesenheit von Andy Taylor. Dazu las er aus einem Brief des ehemaligen Gitarristen vor, der inzwischen auch auf der Homepage von Duran Duran veröffentlicht wurde. „Vor etwas mehr als vier Jahren wurde bei mir metastasierter Prostatakrebs im Stadium 4 diagnostiziert“, teilte Le Bon den Fans im Namen Taylors mit.

Andy Taylor feiert Duran Duran: „Verdammt froh, dass ich den Tag erlebe“

Bislang hätten medizinische Behandlungen Andy Taylor ermöglicht, „einfach weiter zu rocken“, doch etwa eine Woche vor der Aufnahme von Duran Duran in die Rock and Roll Hall Of Fame habe er einen Rückschlag erlitten. „Es tut mir wirklich leid und ich bin sehr enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe“, so Taylor in seinem Brief. Er habe sich aber eingestehen müssen, dass eine Teilnahme an der Zeremonie ihn „sowohl körperlich als auch geistig“ an seine Grenzen gebracht hätte. Ein Leben ohne Krebs wird es für Taylor nicht mehr geben, wie er seinen Fans offenbart:

Obwohl mein derzeitiger Zustand nicht unmittelbar lebensbedrohlich ist, gibt es keine Heilung.

Trotz seiner Krebsdiagnose freut sich Andy Taylor riesig über die Aufnahme von Duran Duran in die Rock and Roll Hall of Fame. „Ich bin so stolz auf diese vier Brüder“, betont Taylor in seinem Statement. „Ich bin überglücklich, diese Auszeichnung entgegenzunehmen. Ich habe oft daran gezweifelt, dass der Tag kommen würde. Ich bin verdammt froh, dass ich da bin, um den Tag zu erleben.“

Duran Duran: Zwischen Andy Taylor und seinen Ex-Bandkollegen gibt es kein „böses Blut“

2006 verließ Andy Taylor Duran Duran zum zweiten Mal. Damals teilte das Management der Band mit, der Gitarrist habe sich im Streit von seinen Duran-Duran-Kollegen getrennt. Er wurde noch während der laufenden US-Tour kurzfristig durch den Gitarristen Dom Brown ersetzt. Doch diese Streitigkeiten scheinen endgültig beigelegt zu sein, wie Taylor in seinem Brief betont.

„Was das böse Blut angeht: Die gute Nachricht ist, dass es keines gibt, nur pure Liebe und Respekt für alles, was wir zusammen geschrieben, aufgenommen und erreicht haben.“ Auch nach 44 Jahren wären Duran Duran nicht aufzuhalten. Versöhnliche Worte an einem Tag der Freude und der Trauer für Mitglieder, Wegbegleiter und Fans von Duran Duran.