200-Meter-Frachter droht vor Gibraltar zu sinken – Angst vor Ölpest

Von: Martina Lippl

Frachter OS 35 vor Gibraltar droht zu sinken – Behörden befürchten Ölpest. © Screenshot Google Maps

Die Lage ist ernst. Ein Frachtschiff droht vor Gibraltar zu sinken. Das Schiff hat tonnenweise Schweröl, Diesel und Schmieröls in seinen Tanks.

Gibraltar – Die „OS 35“ unter der Flagge von Tuvalu habe leichte Schlagseite und liege mit dem Bug auf Grund. Das Frachtschiff droht vor Gibraltar – keine 200 Meter vom Strand Catalan Bay – zu sinken. Tonnenweise Schweröl, Diesel und Schmieröl sind in seinen Tanks – die Angst vor einer Ölpest ist groß.

Gibraltar: Angst vor Ölpest nach Schiffkollision

Der 178 Meter langer Massengutfrachter war auf dem Weg von Gibraltar nach Vlissingen in den Niederlanden. In der Bucht von Gibraltar ist die „OS 35“ mit einem Flüssiggastanker kollidiert. Warum die beiden Schiffe zusammenstießen, war zunächst unklar. Der Flüssiggastanker „Adam LNG“ (289 Meter lang) unter der Flagge der Marshallinseln sei bei der Kollision kaum beschädigt worden.

Taucher sollen bei Tagesanbruch die Schäden begutachten, teilte die Regierung des britischen Überseegebiets am Südzipfel Spaniens am Dienstagmorgen mit. Über Nacht sei die Lage stabil, teilten die Behörden mit. An Bord der „OS 35“ seien derzeit noch 24 Mann Besatzung. Es bestehe keine Lebensgefahr. Bei Bedarf könnte die „OS 35“ jederzeit evakuiert werden.

Gibraltar: 400 Meter Ölsperre um Frachter „OS 35“

Um den Frachter „OS 35“ wurde eine 200-Meter-Sperrzone eingerichtet. Zudem seien bereits 400 Meter Ölsperren vor Ort. Der Hafen von Gibraltar war zeitweise komplett gesperrt. Nach vier Stunden sei der Hafen jetzt wieder komplett offen, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen. (dpa/ml)

