9 Tweets zu Gianni Infantino, der sich mit dem Sarg-Selfie bei Pelé endgültig ins Aus schießt

Von: Jana Stäbener

Fifa-Chef Gianni Infantino macht bei der Totenwache von Pelé ein Sarg-Selfie. Will er etwa „schauen, wie viel Bulls**t die Leute ihm durchgehen lassen?“

Gianni Infantino fiel bei der Totenwache des Fußballspielers Pelé peinlich auf. Der Fifa-Präsident schoss grinsend ein Selfie vor dem Sarg des verstorbenen Fußballstars. In den sozialen Medien verteidigte sich Infantino laut Deutscher Presse-Agentur (dpa). Er sei bestürzt darüber, dass er von einigen Leuten dafür kritisiert werde, schrieb er dort.



Wenn ihn Mannschaftskameraden und Familienmitglieder „des großartigen Pelé“ nach einem Selfie fragen, dann könne er da ja nicht nein sagen. Twitter-User sehen das ganz anders und bezeichnen die Selfie-Aktion als „pietätlos“ und Infantino als „respektlosen Clown“ – ebenso peinlich wie die Foto-Aktion der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar.

Fifa-Chef Gianni Infantino fiel bei der Totenwache der brasilianischen Fußball-Legende Pelé unangenehm auf. © Andre Penner/dpa

Gianni Infantino macht Selfie an Pelés Sarg und bekommt Kritik

Pelé war am Donnerstag, 29. Dezember 2022, nach einem Krebsleiden mit 82 Jahren gestorben und am Montag, 2. Januar 2023 im Stadion seines alten Clubs aufgebahrt worden. Infantino hatte in unmittelbarer Sarg-Nähe unter anderem mit dem ehemaligen Santos-Profi Lima ein Selfie gemacht. Das ruft nun, ähnlich wie das Verbot der „One Love“-WM-Binde in Katar ordentlich Kritik und auch Belustigung hervor.



Ein User auf Twitter schreibt zu dem Schnappschuss: „Infantino hat soeben das ultimative Beerdigungs-Selfie-Meme hervorgebracht.“ Autor und Comedian Max Osswald fragt: „Vielleicht ist Gianni Infantino auch einfach nur ein Kunstprojekt und er will schauen, wie viel Bulls**t die Leute ihm durchgehen lassen?“ Andere wundern sich, dass Infantino nicht auch noch Salt Bae zum Sarg-Selfie eingeladen hat.



Das Fußballmagazin 11 Freunde geht noch einen Schritt weiter und photoshoppt Gianni Infantino in das bekannte Grab-Meme, ein Set-Foto, das Grant Gustin grinsend mit Peace-Zeichen neben dem Grab von Oliver Queen zeigt. „Eine Meme-Steil­vor­lage, um auf­zu­zeigen, was der FIFA-Boss schon alles frech grin­send unter die Erde gebracht hat“, schreibt das Magazin und listet Dinge wie „die Vorfreude auf die WM“ und „tausende Gastarbeiter in Katar“ auf.



Hier neun weitere Tweets über Gianni Infantino, der sich mit dem Pelé Selfie endgültig ins Aus geschossen hat.

1. Lasst die Meme-WM beginnen...

2. „Today I feel… pietätlos“

3. Man kann eben nicht alles mit Geld kaufen.

4. Infantino als Kunstprojekt...

5. ...oder als „respektloser Clown“?

6. Bald hat er das „Quartett der würdelosesten Auftritte voll“

7. Diese Person wundert sich, dass Salt Bae nicht bei der Beerdigung in Santos aufgetaucht ist – so wie beim Finale der Fußball WM eben.

8. So hätte das nämlich aussehen können:

9. Denn: Bei der WM in Katar hat Infantino das „Salt-Bae-freie Stadion-Erlebnis“ beerdigt, da ist sich das Fußballmagazin 11 Freunde sicher.