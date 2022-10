Spanien: Unwetter sorgt für Überschwemmungen in Ferienort an der Costa Blanca

Von: Judith Finsterbusch

In Spanien hat ein heftiges Unwetter für Überschwemmungen gesorgt. Betroffen war vor allem ein beliebter Ferienort an der Costa Blanca. Details stehen in diesem Artikel:

Torrevieja - Ein kurzes, aber heftiges Unwetter ist am Montagabend, 10. Oktober, über die beliebte Ferienküste Costa Blanca im Südosten von Spanien gefegt. Die Feuerwehr musste mehreren Autofahrern helfen, deren Fahrzeuge von den Wassermassen fortgeschwemmt wurden. Auch Garagen liefen voll mit Wasser, und es gab Schäden an Gebäuden. Besonders betroffen war von dem Gewitter mit starkem Regen der Ferienort Torrevieja im Süden der Costa Blanca, berichtet costanachrichten.com.

In Torrevieja war die Feuerwehr im Dauereinsatz, hier fielen in nur wenigen Stunden rekordverdächtige Regenmengen. Es ist bereits das dritte Unwetter in nur wenigen Wochen an der Costa Blanca. Im Oktober sind Starkregen und Gewitter im Südosten von Spanien keine Seltenheit. Oft kommt es dabei auch zu Überschwemmungen.