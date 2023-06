Kaffee kann beim Abnehmen helfen: Was das Koffein-Getränk bewirkt

Von: Vivian Werg

Kaffee spaltet, besonders wenn es um das Thema Gesundheit und Abnehmen geht, die Gemüter. Was Sie über das Koffein-Getränk wissen müssen – hier im Überblick.

Kassel – Der koffeinhaltige Kaffee ist das beliebteste Heißgetränk der Deutschen und gehört für die meisten zum festen Tagesablauf dazu. Ob und inwiefern Kaffee sich positiv auf die Gesundheit auswirkt, darüber herrscht noch viel rege Diskussion. Einige Studien deuten jedoch auf eine gesundheitsfördernde Auswirkung hin. Die Wirkung geht aber auch weit darüber hinaus. So gilt Kaffee auch als echte Geheimwaffe in Haus und Garten.

Klar, Sport, ausreichend Bewegung sowie eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist gut für die Gesundheit und die körperliche Fitness. Gleichzeitig unterstützen sie auch effektiv bei der Gewichtsreduzierung, genauso wie bestimmte Lebensmittel das Abnehmen erleichtern. Einige Lebensmittel sind vor allem Abend gesund und helfen beim Abnehmen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass beispielsweise Kaffee nicht nur ein Energielieferant, sondern Ihrem Körper auch dabei helfen kann, die Fettverbrennung anzukurbeln. Wie Kaffee beim Abnehmen helfen kann und was es dabei zu beachten gilt, hier im Überblick.

Kaffee kann beim Abnehmen helfen – wann Sie ihn trinken, ist allerdings entscheidend (Symbolbild) © Evgenia Sunegina/ Imago

Abnehmen mit Kaffee: Das bewirkt Koffein in Ihrem Körper

Kaffee ist ein wahres Power-Getränk. So wirkt das Koffein im Körper:

Das enthaltene Koffein hilft nicht nur gegen Müdigkeit und steigert die geistige Leistungsfähigkeit, sondern gilt auch als mildes Schmerzmittel. So wird es auch in einigen Medikamenten verwendet, da es Blutgefäße leicht verengt und dazu beitragen kann, Beschwerden wie Kopfschmerzen und Migräne zu lindern.

Gleichzeitig versorgt Kaffee Ihren Körper mit Glykogen, die zur Unterstützung der Muskulatur benötigt wird.

Er enthält wertvolle Antioxidantien, die dem Körper dabei helfen, freie Radikale zu neutralisieren. Das bekannteste Antioxidans in Kaffee sind die sogenannten Chlorogensäuren, die beispielsweise Entzündungsreaktionen im Körper hemmen sollen.

Allerdings kann Koffein sich auch negativ auf die Schlafqualität auswirken. Es wird daher abgeraten, Kaffee am späten Nachmittag oder am Abend zu trinken, da es zu Einschlafschwierigkeiten, Schlaflosigkeit und Durchschlafstörungen führen kann.

Außerdem kann Koffein die Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Cortisol anregen. Eine Studie aus Japan warnte sogar vor zu hohem Kaffeekonsum bei Personen mit Vorerkrankungen.

Quelle: sat1.de, focus.de

Wie das Gesundheitsportal 24vita.de schreibt, bringt Koffein aber auch den Stoffwechsel in Schwung und regt die Fettverbrennung (Lipolyse) im Körper an.

Abnehmen mit Kaffee: So funktioniert es

Wie Kaffee das Abnehmen begünstigen kann, haben wir nachfolgend zusammengefasst:

Kaffee förder die Verdauung: Forschende fanden heraus, dass Kaffee den Darm zur Kontraktion anregt. Daher hilft Kaffee auch gegen Verstopfung.

Forschende fanden heraus, dass Kaffee den Darm zur Kontraktion anregt. Daher hilft Kaffee auch gegen Verstopfung. Kaffee unterstützt die Fettverbrennung: Die Lipolyse sorgt dafür, dass sowohl Nahrungs- als auch Körperfett in seine Einzelbestandteile gespalten und für die Energieversorgung des Körpers herangezogen wird. Das heißt, Kaffee ist beim Abnehmen geeignet, da er die Fettverbrennung begünstigt und in erster Linie das Speichern von Fett in Ihrem Körper verhindert.

Die Lipolyse sorgt dafür, dass sowohl Nahrungs- als auch Körperfett in seine Einzelbestandteile gespalten und für die Energieversorgung des Körpers herangezogen wird. Das heißt, Kaffee ist beim Abnehmen geeignet, da er die Fettverbrennung begünstigt und in erster Linie das Speichern von Fett in Ihrem Körper verhindert. Kaffee als Appetitzügler: Kaffee kann das Hungergefühl und Appetit mindern. Das belegte eine Studie, die im Journal The Obesity Society veröffentlicht wurde. Die untersuchten Probanden fühlten sich nach dem Kaffeekonsum schneller satt und nahmen bei den Mahlzeiten weniger zu sich. Das Forschungsteam nahm an, dass Koffein sich auf die Hormone Leptin und Peptid YY auswirke, die das Sättigungsgefühl beeinflussen. Eine weitere Studie zeigte, dass Probanden nach der Verdopplung ihres Koffein-Konsums nicht nur ihr Gewicht, sondern auch ihren Körperfettanteil reduzieren konnten.

Kaffee kann das Hungergefühl und Appetit mindern. Das belegte eine Studie, die im Journal The Obesity Society veröffentlicht wurde. Die untersuchten Probanden fühlten sich nach dem Kaffeekonsum schneller satt und nahmen bei den Mahlzeiten weniger zu sich. Das Forschungsteam nahm an, dass Koffein sich auf die Hormone Leptin und Peptid YY auswirke, die das Sättigungsgefühl beeinflussen. Eine weitere Studie zeigte, dass Probanden nach der Verdopplung ihres Koffein-Konsums nicht nur ihr Gewicht, sondern auch ihren Körperfettanteil reduzieren konnten. Quelle: sat1.de, fitforfun.de

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Tricks und Informationen können eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Die Informationen ersetzen in keinem Fall eine professionelle Beratung und sind nicht zur eigenständigen Diagnose oder Behandlung gedacht.

Mediziner erklärt: Hilfe bei Abnehmen nur mit „schwarzem Kaffee“ – Zeitpunkt ebenfalls wichtig

Wie der Mediziner Dr. Johannes Wimmer gegenüber dem NDR angab, hilft Kaffee beim Abnehmen aber nur, „wenn man bei schwarzem Kaffee bleibt“. Von den Varianten mit Milch, Zucker und Sirup rät der Experte ab. Diese Zutaten sind laut Wimmer oft „echte Kalorienbomben“.

Gleichzeitig spielt auch die Tageszeit, wann Kaffee getrunken wird, bei der Gewichtsabnahme eine wichtige Rolle. Demnach empfehlen Experten, Kaffee vor 15 Uhr zu trinken, um einen positiven Effekt zu erzielen – am besten, in der Früh zwischen neun und elf Uhr, denn da ist der Cortisolspiegel im Körper am niedrigsten und der Kaffee kann gut verarbeitet werden. Sport und eine gesunde Ernährung unterstützen zusätzlich das Abnehmen.