Getarnt als Süßigkeit: In den USA ist die Angst vor verstecktem Rainbow-Fentanyl groß

Doch haben es Drogendealer mit den bunten Pillen wirklich auf Kinder abgesehen? Experten erklären, warum das unwahrscheinlich ist.

Der Fentanyl-Konsum in den USA ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Drogendealer versuchen immer neue Wege zu finden, um das extrem starke Opioid diskret zu verkaufen. In einigen Fällen wurden sogenannte Rainbow-Fentanyl-Pillen als Süßigkeiten getarnt, wohl um sie einfacher schmuggeln zu können. Kurz vor Halloween fürchten Eltern jetzt, dass sich solche Pillen in die Süßigkeitenvorräte ihrer Kinder verirren könnten. Oder dass es Drogendealer sogar gezielt auf Kinder abgesehen haben.

BuzzFeed.de zeigt, warum Rainbow-Fentanyl nicht unbedingt nur als versteckte Süßigkeit eine Bedrohung ist.