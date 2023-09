Kameras zeigen seltsamen Vorfall in NRW: Zugführer saß zwischen Waggons, als brennende Lok entgleiste

Von: Robin Dittrich

In der nordrhein-westfälischen Stadt Geseke entgleiste am Sonntag ein Zug. Ein Foto des Lokführers zwischen den Waggons wirft Fragen auf.

Geseke – Erst kürzlich stand die Deutsche Bahn nach einer Recherche der ARD in der Kritik; es sollen mitunter lebensbedrohliche Zustände auf dem Schienennetz herrschen. Vor allem das Notfallmanagement bereiteten Sorgen. Bei einem Zugunglück in der Stadt Geseke kam nun ein Lokführer ums Leben.

Schon kurz nach dem Unglück am Sonntag (10. September) ist klar, dass die Schieneninfrastruktur „massiv beschädigt“ war, weshalb der Zug überhaupt erst entgleisen konnte. Das bestätigte eine Bahn-Sprecherin am Montagmorgen. Unklar ist weiterhin die Rolle des Lokführers. Je weiter die Ermittlungen voranschreiten, desto seltsamer scheint der Vorfall.

Zug in Geseke entgleist – Bild des Lokführers wirft Fragen auf

Der mit Zement beladene Güterzug war am Sonntagnachmittag in der nordrhein-westfälischen Stadt Geseke entgleist. Klar ist bislang, dass die Lok in Flammen stand und sich die umgestürzten Waggons ineinanderschoben. Bei dem Unfall starb der Lokführer, der nach dem Unfall 24 Stunden lang unter den Trümmern gelegen hatte. Zunächst war nicht unsicher, ob sich noch ein weiterer Mensch an Bord befunden hatte. Nun kann dies mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden: Nachdem die Polizei die Strecke mit einer Wärmebildkamera abgeflogen hatte, konnte kein Anzeichen darauf gefunden werden.

Der bei dem Zugunglück in Geseke an Bord gewesene Lokführer kann von Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. © Friso Gentsch/dpa

Grund für den Einsatz des Hubschraubers mit der Wärmebildkamera war ein Video, das die Polizei während des Einsatzes erhalten hatte. Auf diesem ist zu sehen, wie eine Person „auf einem Waggon des Zuges sitzt.“ Wie sich herausstellen sollte, handelte es sich dabei um den Lokführer, der zwischen den Waggons saß. Die Polizei bestätigte, dass sich dieser zum Zeitpunkt des Zugunglücks nicht in der Lok befunden hatte. Versuchte der Lokführer, den Unfall mit letzten Mitteln noch zu verhindern?

Lokführer befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks zwischen den Waggons

Ein Polizeisprecher meldete am Dienstag (12. September) in Soest, dass aktuell die Vermutung bestehe, dass der Lokführer von seinem Platz zwischen den Waggons nicht mehr weggekommen sei. Die Position zwischen den Waggons wäre demnach für einen Lokführer nicht unüblich. „Es ist üblich, dass in bestimmten Situationen – wie Rangierfahrten oder an unbeschrankten Übergängen – der Lokführer außen auf dem Zug ist und per Fernbedienung steuert“, zitiert die Bild den Polizeisprecher Marco Baffa-Scinelli.

Wie die Polizei aus dem Handyvideo entnahm, war der Zug dafür allerdings relativ schnell unterwegs gewesen. Womöglich handelte es sich um einen technischen Defekt, durch den der Zug nicht langsamer fahren konnte. Wieso der Zug schneller als 30 Kilometer pro Stunde fuhr, ist Teil der Ermittlungen der zuständigen Behörden, die weiterhin andauern. Auch ein menschliches Versagen anstelle eines technischen Fehlers kann noch nicht ausgeschlossen werden. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Bei einem Zugunglück bei München waren Anfang des Jahres verbaute Billigteile Schuld.