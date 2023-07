Nordsee-Frachter wegen E-Auto in Flammen: 3000 Autos an Bord – Schiff droht zu kentern

Von: Teresa Toth

Auf einem Frachter, auf dem sich tausende E-Autos befinden, ist ein Feuer ausgebrochen. Rettungskräfte sind im Einsatz, um das Sinken des Schiffs zu verhindern.

Update vom 26. Juli, 17.50 Uhr: Wie die Küstenwache berichtet, hat ein Bergungsunternehmen Spezialisten auf den Schlepper Guardian gebracht. Sie sollen prüfen, ob eine Schleppverbindung mit dem Frachter möglich ist. Es gibt zwar schon ein Notkabel, mit dem der brennende Frachter mit einem Schlepper verbunden ist. Dieses ist laut dpa jedoch zu instabil, um die „Fremantle Highway“ damit abzuschleppen.

Update vom 26. Juli, 15.48 Uhr: Ein deutscher Notfallschlepper ist nun auch in der Nordsee im Einsatz. Laut der Sprecherin des Havariekommandos mit Sitz in Cuxhaven war der Schlepper „Nordic“ kurz nachdem die niederländische Küstenwache in der Nacht zum Mittwoch (26. Juli) das Feuer gemeldet hatte, von Helgoland zum Einsatzort gestartet. Inzwischen sei das Schiff am Einsatzort angekommen und könne eingreifen.

Die Löscharbeiten auf dem Frachter vor der niederländischen Küste dauern an. © Coast Guard Netherlands /dpa

Bislang konnte das Schiff jedoch nicht abgeschleppt werden – obwohl es bereits über ein Notkabel mit einem Schlepper verbunden wurde. „Die Lage ist zu instabil, um das Schiff wegzuschleppen“, erklärte der Sprecher der Küstenwache, Edwin Granneman. Durch das Kabel konnte aber zumindest verhindert werden, dass das Schiff eine wichtige Route von und nach Deutschland blockiert.

Update vom 26. Juli, 14.53 Uhr: Während die Löscharbeiten des brennenden Frachters andauern, berichtet der Kapitän von einem der Rettungsbote über die missliche Lage auf dem Meer. „Einer nach dem anderen sprang“, so Kapitän Willard Molenaar, der als einer der ersten an der Unglücksstelle war. „Die waren echt in Not, sonst springt man nicht einfach so tief.“ Sieben Menschen retteten er und seine Crew aus der See. Die übrigen wurden mit Hubschraubern von Bord geholt und in Krankenhäuser gebracht.

Brennender Frachter vor der niederländischen Küste droht zu kentern

Update vom 26. Juli, 14.07 Uhr: Das Feuer auf einem Frachter vor der niederländischen Küste ist noch immer nicht gelöscht. Das Schiff, beladen mit knapp 3000 Autos, befindet sich in Schräglage und droht zu kentern. Ein Bergungsschiff habe eine Notverbindung zum Schiff aufgebaut und versuche es, in einer kontrollierten Position zu halten, wie die niederländische Küstenwache twitterte.

Sollte das Schiff kentern, könnte dies eine Ölkatastrophe bedeuten – „insbesondere dann, wenn der Bunker betroffen ist und dann das Schweröl ausläuft“, erklärte der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN), Gerd-Christian Wagner, nachdem bereits niederländische Umweltschützer vor einem solchen Szenario gewarnt hatten. Durch aktuell vorherrschende Westwinde könne ausgetretenes Öl auch die Deutsche Bucht erreichen. Behörden in Deutschland sollten sich grundsätzlich auf so ein Szenario einstellen, sagte der SDN-Vorsitzende.

Nach einem Bildbericht versuchen Schiffe der Küstenwache den Frachter aktuell von zwei Seiten zu löschen und gleichzeitig das Sinken des Schiffes zu verhindern. Allerdings seien die Flammen nicht unter Kontrolle.

Update vom 26. Juli, 10.57 Uhr: Das deutsche Havariekommando hat den niederländischen Behörden Unterstützung bei den Löscharbeiten des brennenden Frachters angeboten. „Wir beobachten die Situation“, sagte ein Sprecher des deutschen Havariekommandos in Cuxhaven am Mittwochmorgen (26. Juli). Zur Unterstützung stünden zum Beispiel Schiffe oder Einsatzkräfte bereit. Eine Entscheidung über eine Entsendung sei bislang aber noch nicht gefallen.

Sollte die Landung des Frachters ins Meer gelangen, könnte das eine Umweltkatastrophe zur Folge haben

Derweil sorgt sich die Umweltstiftung De Noordzee um mögliche Umweltschäden, die der brennende Frachter verursachen könnte. „Das könnte eine Umweltkatastrophe für die Nordsee und das Wattenmeer bedeuten“, sagte ein Sprecher der Stiftung De Noordzee am Mittwoch der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Die Umweltexperten würden sich demnach vor allem um den Treibstoff und die Ladung – knapp 3000 Autos – sorgen, die ins Wasser gelangen könnten.

Auch der Bürgermeister der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland, Leo Pieter Stoel, zeigte sich besorgt, dass womöglich Müll in das Wattenmeer gelangen und die Küste verseuchen könnte. Rettungskräfte sind aktuell bemüht, den Frachter zu stabilisieren und das Feuer zu löschen.

Ein Mann ist bei dem Feuer auf einem Frachter ums Leben gekommen

Erstmeldung vom 26. Juli, 10.38 Uhr: Ameland – Auf einem Frachtschiff vor der niederländischen Küste ist ein massives Feuer ausgebrochen. Wie die Küstenwache am Mittwoch (26. Juli) mitteilte, ist dabei ein Mann ums Leben gekommen. Die übrigen 22 Mitglieder der Besatzung konnten sich in Sicherheit bringen – einige wurden mit Hubschraubern gerettet, sieben sprangen nach Angaben niederländischer Medien von Bord. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen.

Hubschrauber brachten die Besatzungsmitlieder vom Schiff. © Marco Van Der Caaij/dpa

Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer in der Nacht zum Mittwoch in einem von 25 elektrischen Autos, die sich auf der „Fremantle Highway“ befinden, ausgebrochen sein. Die Flammen haben demnach innerhalb kurzer Zeit auf die andere Autos übergegriffen – insgesamt sei der Frachter mit 3000 Autos beladen. Die Besatzung versuchte den Angaben der Küstenwache, das Feuer zu löschen. Dies sei jedoch fehlgeschlagen.

Der Frachter war auf dem Weg nach Ägypten als das Feuer ausbrach

Aktuell sind Rettungskräfte im Einsatz, um das Feuer zu löschen und ein Sinken des Frachters zu verhindern. Die „Fremantle Highway“ befand sich von Bremerhaven nach Port Said in Ägypten. Das Feuer brach nahe der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland aus.

Einen Brand auf dem Meer in den Griff zu bekommen, gestaltet sich laut Lea Versteeg, Sprecherin der niederländischen Küstenwache, schwierig. Gegenüber Radio NOS1 betonte sie: „Der Brand ist noch nicht gelöscht. Es ist auch schwierig, einen Brand auf See in den Griff zu bekommen. Vor allem, wenn Fahrzeuge und Elektroautos an Bord sind.“ (tt/dpa)