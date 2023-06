Bettwanzen legen Flughafen lahm – drei Gates wochenlang geschlossen

Ekel-Start in den Traumurlaub

Bettwanzen am Flughafen können vielen den Start in den Urlaub vermiesen.

Endlich am Zielflughafen angekommen und der Start in den Urlaub scheint perfekt. Wären da keine Bettwanzen, wie in Honolulu.

Bremen – Die Reiseziele der Deutschen sind vielfältig. Während manch einer eine lange Anreise vermeiden will, zieht es andere regelrecht in ferne Länder. Die Insel Hawaii etwa lockt mit einzigartigen Stränden. Doch wer Ende Mai – also während Pfingsten – dort am Flughafen ankam, musste sich wohl oder übel auch auf ungebetene Flughafengäste einlassen.

Die Rede ist von kleinen, krabbelnden Insekten, vor denen nicht wenige Menschen sich wohl ekeln: Bettwanzen. Den Start in die Auszeit hatten sich viele Urlauber wohl ein bisschen anders vorgestellt.

Bettwanzen legen Flughafen in Honolulu lahm: Mehrere Gates mussten schließen

Wie mehrere Zeitungen aus den USA übereinstimmend berichteten, wurde der Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu von den Parasiten befallen. Erstmals seien die Wanzen am 29. Mai in den E-Gates von Terminal 2 entdeckt worden, wie USA Today berichtete. Insgesamt mussten drei Gates des Flughafens geschlossen werden. Der Flugverkehr wurde durch die Parasiten jedoch nicht beeinträchtigt.

Gegen die Insekten wurde zur Reinigung mit ungiftigem Insektenspray vorgegangen. Da sich die Parasiten aber auch über Koffer, Anziehsachen oder Ähnliches verbreiten könnten, müssen Reisende sich jedoch auch weiterhin auf geschlossene Gates gefasst machen. Drei Wochen lang, berichtete USA Today, könnten Gates aufgrund von Reinigungsarbeiten zeitweilig geschlossen werden.

Bettwanzen: Kleine Parasiten, großer Juckreiz?

Im ausgewachsenen Zustand werden Bettwanzen circa fünf bis sechs Millimeter groß. Haben die Insekten Blut gesaugt, können sie eine Größe von bis zu neun Millimeter erreichen.

Ihr Körper ist stark abgeplattetet. Sie haben sechs Beine.

Sie befallen vorzugsweise Menschen. Die Folge: Pusteln und Juckreiz. Die Reaktion auf die Stiche kann aber sehr unterschiedlich ausfallen.

Quelle: Umweltbundesamt

Eine Bettwanze beim Blutsaugen auf menschlicher Haut.

Bettwanzen sorgten auch beim G7-Gipfel für Wirbel

Auch hierzulande sorgten Bettwanzen schon für Aufsehen. So mussten während dem G7-Gipfel Polizisten aus Österreich ihren Einsatz wegen der Tiere vorzeitig abbrechen. Und Reiserückkehrer holen sich die Plagegeister unter Umständen auch in die eigene Wohnung.

Feststeht jedenfalls: Einmal da, sind die kleinen Insekten nur sehr schwierig wieder loszuwerden. Denn die Bettwanzen müssen auch erst einmal erkannt werden.