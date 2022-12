Geplatztes Aquarium: Äußere Aufräumarbeiten abgeschlossen

Teilen

Ein Container mit Schutt wird nach dem Platzen eines Groß-Aquarium in einer Berliner Hotellobby auf einen LKW geladen. © Christoph Soeder/dpa

Es war ein lauter Knall und sehr viel Wasser: Am Riesen-Aquarium in einem Berliner Hotel wird weiter aufgeräumt, die Arbeiten im Außenbereich sind abgeschlossen. Wie geht es weiter?

Berlin - Zwei Tage nach dem Platzen des riesigen Aquariums in einem Berliner Hotel schreiten die Aufräumarbeiten voran. „Die Aufräumarbeiten im Außenbereich sind soweit abgeschlossen“, teilte Fabian Hellbusch, Sprecher des Gebäudeeigentümers Union Investment, mit. „In der Tiefgarage finden weiterhin Absaugearbeiten statt, wobei die Firma da sehr weit vorangekommen ist.“

Es wurden zudem weitere Fische in den Zoo gebracht, hieß es weiter. „An das Sealife werden ebenfalls im Laufe der nächsten Stunde Weichkorallen und Fische übergeben.“ Alle Meldungen an die zuständigen Veterinärstellen seien erfolgt.

Einige Fische konnten gerettet werden. © Zoo Berlin/dpa

Das riesige Aquarium Aquadom mit 1500 Fischen in dem Hotel nahe dem Alexanderplatz war am Freitagmorgen geplatzt. Eine Million Liter Wasser ergossen sich anschließend aus dem zerstörten Glaszylinder in das Hotel und auf die Straße. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Fast alle Fische aus dem Zylinder starben. Hinweise auf einen gezielten, gewaltsamen Anschlag gab es laut Polizei zunächst nicht. Stattdessen wird eine Materialermüdung vermutet. dpa