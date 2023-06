„Den Wahnsinn beenden“: Niederösterreich verbietet Gendern

Von: Lea Seitz

In Deutschland ist es ein großes Streitthema: Gendern. Worüber sich hierzulande die Gemüter erhitzen, das wurde in Österreich kurzerhand staatlich geregelt.

Sankt Pölten – Vor fünf Monaten wurde die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) in Niederösterreich gewählt. Nachdem nun seit Dienstag (27. Juni) Corona-Strafgelder zurückgezahlt werden, steht ein nächster Punkt auf der Agenda der rechtspopulistischen Partei: Das Genderverbot für Behörden.

„Wahnsinn des Genderns beenden“: Genderverbot in Niederösterreich soll ab August gelten

Man wolle damit „den Wahnsinn des Genderns zu beenden“, sagt ein FPÖ-Sprecher gegenüber dem Standard. Am Montag (26. Juni) kündigte Reinhard Teufel, Klubobmann der FPÖ Niederösterreich, ein Gender-Verbot in Niederösterreich an. Bereits im Regierungsübereinkommen war explizit von „Gender-Stern“, „Gender-Gap“ und „Doppelpunkt“ sowie „anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnung im Wortinneren“ die Rede. Gegenüber dem ORF sagte ein Sprecher der FPÖ, dass auch das Binnen-I zur Diskussion stehe.

Neben dem Verbot für Behörden in Österreich empfehle die FPÖ Hochschulen, Landesdiensten wie zum Beispiel den Gesundheitsbetrieben oder Kindergärten und dem Bund, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Der Beschluss solle ab Anfang August in Kraft gesetzt werden. Eine Umfrage des WDR zeigte, dass auch in Deutschland eine Mehrheit das Gendern ablehnt.

Gendern soll in Behörden Niederösterreichs verboten werden. © Bernd Weißbrod /dpa

Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) hingegen betont, dass diese Regulierungen lediglich spezifische Formen des Genderns betreffe. Auch in Zukunft seien Formulierungen wie „Sehr geehrte Damen und Herren“ oder „Journalistinnen und Journalisten“ erlaubt. „Gilt etwa nur mehr das ‚Gendersternchen‘ als geschlechtergerecht?“, fragt Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Weiter sagt er gegenüber dem Standard, dass „im Sinne der Integration“ auf einfache und verständliche Sprachregeln geachtet werde. Man halte sich dabei an die Richtlinien des Rats der deutschen Rechtschreibung und dazu zähle auch der Verzicht des Gendersterns und des Gandergaps.

Auf Genderverbot folgt Wirtshausprämie: Weiteres umstrittenes Projekt soll im Herbst starten

Ein weiterer umstrittener Punkt auf der Agenda der FPÖ ist die sogenannte „Wirtshausprämie“. Ab September sollen durch diese Prämie Wirtshäuser gefördert werden, die traditionelle und regionale Speisen anbieten. Eine Studie in Deutschland zeigte, welche Bevölkerungsgruppen das Gendern befürworten und welche es eher ablehnen – mit einem verblüffenden Ergebnis.