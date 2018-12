Keine Verletzten: Polizei beendet Geiselnahme in Tschechien 

Neun Menschen als Geisel genommen

Die tschechische Polizei hat eine Geiselnahme in einer Bankfiliale in Pribram beendet. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Pribram - Eine Geiselnahme in Tschechien ist glimpflich zu Ende gegangen. In einer Bankfiliale hatte ein bewaffneter Mann am Freitag neun Menschen als Geiseln genommen. Eine Person ließ er schon nach kurzer Zeit wieder frei, wie eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur CTK sagte. Rund drei Stunden später sei eine Spezialeinheit der Polizei in das Gebäude in der Stadt Pribram eingedrungen, habe die anderen acht Geiseln befreit und den Täter festgenommen. Bei der gesamten Aktion sei niemand verletzt worden, betonte die Sprecherin.

Die Polizei hatte stundenlang die gesamte Umgebung der Bankfiliale am zentralen Masaryk-Platz abgeriegelt. Über die Identität des Geiselnehmers gab die Polizei nur bekannt, dass dieser im Jahr 1990 geboren wurde. Er habe keinen Bankraub geplant, sondern mit dem Überfall Aufmerksamkeit für ein anderes Problem erzwingen wollen. Worum es dabei ging, wollte die Polizeisprecherin nicht konkretisieren.

